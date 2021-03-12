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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GZT Giresunspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor: 0-1

DHA

GZT Giresunspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor: 0-1


Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN, (DHA)STAT: Çotanak Spor Kompleksi
HAKEMLER: Koray Gençerler (xx), Gökhan Memişoğlu (xx), Baran Eraslan (xx)
GZT GİRESUNSPOR: Tolgahan (xx), Hayrullah (xx), Diarra (xx), Sadi (xx) (Dk. 83 Sergen), Hüsamettin (xx) (Dk. 83 Kerem), Mehmet Taş (xx), Erol Can (x) (Dk. 46 Traore x), Milinkovic (x) (Dk. 70 Eren x), Caner Hüseyin (xx), Nalepa (xxx), Balde (xx)
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR: Gökhan (xxx), Hakan (xx), Mehmet Yiğit (xxx), Gökay (xxx), Feyyaz (xx), Taha (x) (45+1 İshak x), Landel (xxx), Berat (x) (Dk. 65 Pote x), Del Valle (xx) (Dk. 76 Abdurrahim x), Doğancan (xxx), Rayo (xx) (Dk. 76 Selçuk x)
GOL: Dk. 23 Doğan Can (Royal Hastanesi Bandırmaspor)
SARI KARTLAR: Mehmet Taş, Sadi (GZT Giresunspor) Feyyaz, Doğancan, Rayo, Hakan (Royal Hastanesi Bandırmaspor)Spor Toto 1´inci Lig'de Giresun´da oynanan maçta Royal Hastanesi Bandırmaspor, GZT Giresunspor´u 1-0 mağlup etti.
23´üncü dakikada Bandırmaspor´un baskı kurduğu anlarda, kaleci Tolgahan ceza sahası dışında topa müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada topu yakalayan Doğan Can ceza yayından gönderdiği top direğin içine çarparak ağlarla buluştu: 0-1
45+2´nci dakikada Hayrullah´ın ortaladığı topu Erol Can aşırtma vuruşla kaleye gönderdi. Kaleci Gökhan topu köşeden çıkardı.
56´ncı dakikada Nalepa´nın pasını alan Caner Hüseyin, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu kaleci ayaklarıyla uzaklaştırdı.
68´inci dakikada Nalepa´nın ortasında Balde´nin kafa vuruşunu köşeden kaleci kornere gönderdi.
74´üncü dakikada Hakan´ın uzaktan gönderdiği topu kaleci Tolgahan son anda dışarı attı.
Maçta başka gol olmadı ve GZT Giresunspor, Bandırmaspor´a yenilerek üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı.DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2021-03-12 21:36:39

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