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Giresunsporlu eski futbolcular Atatürk Stadyumu'ndaki anılarını tazelediler Millet Bahçesi'ne dönüştürülecek olan Atatürk Stadyumu'nda son kez bir araya geldiler

İHA

Giresunsporlu eski futbolcular Atatürk Stadyumu'ndaki anılarını tazelediler Millet Bahçesi'ne dönüştürülecek olan Atatürk Stadyumu'nda son kez bir araya geldiler

Çotanak Spor Kompleksi’nin hizmete girmesiyle birlikte Atatürk Stadyumu'na veda edilmesi Giresunspor’un eski futbolcuları tarafından üzüntüyle karşılandı. Eski futbolcular, burada güzel anılar yaşadıklarını ifade ettiler.
Çotanak Spor Kompleksi’nin 24 Ocak 2021 tarihinde hizmete açılmasıyla birlikte Giresun Atatürk Stadyumu spor müsabakalarına veda etti. Giresunspor’un maçlarına uzun yıllar ev sahipliği yapan Atatürk Stadı’nın yerine Millet Bahçesi inşa edilecek. Giresunsporlu futbolcular ve taraftarlar yeni stada geçmenin mutluluğunu yaşarken aynı zamanda buradaki anılarına veda etmenin hüznünü yaşıyorlar. 197176 yılları arasında Süper Lig’de mücadele eden yeşil beyazlılar, Çotanak Spor Kompleksi’nde bu sezon tekrar Süper Lig’e çıkmayı hedefliyor.

"Burada 5 şampiyonluk yaşadım"
Giresunspor’da hem futbolcu hem de teknik direktör olarak görev alan Cengiz Demir, Atatürk Stadyumu'nu hatıralarında yaşatacağını ifade ederek buraya veda etmemin üzücü olduğu söyledi. Giresunspor’da görev yaptığı süre boyunca 5 şampiyonluk yaşadığını belirten Cengiz Demir, "Burası futbolculuğumdan teknik adamlığıma kadar birçok anı yaşadığım bir stadyum. Birçok arkadaşımın ve benim burada güzel anılarımız oldu. 2’si futbolculuğumda 3’ü de teknik adamlığımda 5 şampiyonluk yaşadım. Bunlardan biri de 2007 yılında birinci lige çıkmak oldu. Öncesinde futbolculuğumda üçüncü ligden ikinci lige ve iki defa da teknik adamlığımda Giresunspor’u bu statta şampiyonluğa ulaştırmada vesile oldum. Tabi üzüntülü anlarda yaşadık. Küme düşmeler yaşadık. Zorluklarla mücadele edip çok güzel anılarda yaşadığımız yıllarda oldu. Giresun’un özellikle futbol kültürünün oluşması açısından burada öyle maçlar biliyorum ki ek sahada amatör maçlar olurdu. Burada devre arası olunca seyirciler oradaki amatör maçları izlerdi. Yani o birliktelik burada her zaman sağlanmıştı. Umuyorum bundan sonrada diğer statta aynı güzel anıları hem Giresunspor için hem oynayacak arkadaşlar için hem teknik adamlar için hem de Giresun camiası için güzellikler getirir diye düşünüyorum" dedi.

"Burası tekrar spor kompleksi olarak değerlendirilebilirdi"
Giresunspor’da antrenörlük görevini sürdüren eski futbolcu Adil Tozlu, futbola bu stadyumda başladığını söyledi. Atatürk Stadyumundaki ortamın birçok statta olmadığı ifade eden Tozlu, “Giresun Atatürk Stadı benim spor geçmişimdir. Ben yıllarca burada oynadım. İlk başladığım dönemde bu saha çimlenirken o dönem profesyonel takıma geçmiştim. 198182 sezonundan beri 10 yıllık bir oynamışlığım var. Tabi ki üzülüyoruz. Futbolculuk açısından söylemiyorum. İnsanlar yürüme mesafesindeki bu stada gelip maç izliyordu. TRT maçlarımızı verirken denizdeki motorun sesini duyarken böyle bir ambiyansın birçok statta olmadığını söylerdi. Böyle bir durum İnönü stadında var herhalde bir de Giresun Atatürk Stadında var. Ama burası en azından amatörler için değerlendirilip tekrar spor kompleksi olarak düşünülebilirdi. Buradan 23 tane stat çıkar. Tenis kortları, basket sahaları, futbol sahaları olarak değerlendirilseydi çok daha memnun olurduk. Böyle bir konumdaki stadın yıkılması bizim için üzücü” diye konuştu.

"Biz bu statta Beşiktaş’ı yenmiştik"
Giresunspor ile Süper Lig’de mücadele eden Giresunspor Altyapı Antrenörü Şafak Yurt, “Tabi ben çimde oynamadım. Benim zamanımda toprak sahaydı burası. 197275 sezonunda Süper Lig’de oynadığımız zaman toprak sahaydı. 15 maç oynadım burada. Beşiktaş’ı yenmiştik. Fenerbahçe’ye karşı oynamadım ama Beşiktaş’a karşı oynadım. Ben pas attım. Sol taraftan Mazlum abi orta yaptı ve Necmi abi kafayla gol attı. Yine bir anım var. Ligde biz Eskişehir’i hiç yenmemiştik. Son 3 dakika oynadım ve bu statta 10 yendik. Nuri abi zamanında Samsun’u burada yendik. Yine o maçta oynamıştım” ifadelerini kullandı.

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