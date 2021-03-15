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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakan Keleş: “Samsunspor deplasmanında puan kayıplarını telafi edeceğiz”

İHA

Hakan Keleş: “Samsunspor deplasmanında puan kayıplarını telafi edeceğiz”

TFF 1. Lig’in lideri GZT Giresunspor, 3 hafta üst üste yaşadığı mağlubiyetleri telafi etmek istiyor. Teknik Direktör Hakan Keleş, Samsunspor maçının şampiyonluk yolunda önemli bir dönüm noktası olacağının altını çizdi.
TFF 1. Lig’in 27. haftasında Yılport Samsunspor deplasmanına çıkacak olan GZT Giresunspor, aralıksız çalışmalarına devam ediyor. Giresunspor, Altay ile oynadığı karşılaşmanın ardından 12 maçlık galibiyet serisini sonlandırmış ve sonraki haftalarda 2 yenilgi daha almıştı. Şampiyonluk açısından Samsunspor maçının 6 puanlık bir maç olduğunu vurgulayan Teknik Direktör Hakan Keleş, son haftalarda yaşanan puan kayıplarının bu maç ile telafi edebilecekleri söyledi.
Giresunspor’un her takımı yenebilecek güçte olduğunu belirten Hakan Keleş şu sözleri aktardı:
“Son üç haftada yaşadığımız puan kayıpları ile hem üzdük hem de üzüldük. Cumartesi günü deplasmanda oynayacağımız Samsunspor karşılaşması bizim için 6 puanlık bir maç değerinde. Kaybettiğimiz puan kayıplarını telafi edebileceğimiz bir maç olacak. İçinde bulunduğumuz durum itibari ile herkes her şeyin farkında. Bir kredimiz vardı, bu krediyi tükettik. Ancak her şey tamamen bizim elimizde çünkü rakiplerimiz ile oynayacağız. Önümüzde oynayacak olduğumuz maçlar bizim kazanabileceğimiz maçlar. Bunu daha önce yaptık. Ligde ki her takımı yenebilecek güçteyiz. Yaşadığımız puan kayıpları sebebiyle biraz sendeledik ancak bu bizi amacımızdan ve hedefimizden saptıracak bir şey değil. Biz sezon başında şampiyonluğu bu şehre armağan edeceğimizi söylemiştik. Bugün bunun için her şeyimiz ortaya koyarak çalışıyor gayret ediyoruz. Bundan sonraki süreçte Liderliğimizi koruyacak ve sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacağız. Bizim İnancımız tam.”

“Taraftarlarımız bize inansın”
Hakan Keleş, Giresunspor için her şeyin bitmiş olmadığını halen lider konumda olduklarını belirtti. Son üç maçta alınan puan kayıplarının taraftarları üzdüğünü söyleyen Keleş, sezon sonunda bu şehre şampiyonluğu armağan edecekleri vurguladı. Keleş, “Son üç maçta alınan puan kayıpları hem bizi hem de taraftarımızı üzdü. Ancak hiçbir şey bitmiş değil üç maç kaybetmiş olmamıza rağmen hala lider konumdayız. Biz bu sezon Giresunspor ile daha önce yaşanmamış pek çok başarıyı yaşadık yaşattık. Sezon sonunda da yine büyük bir başarıya imza atarak bu şehre şampiyonluğu armağan edeceğiz. Bu yolda yürürken ihtiyaç duyduğumuz en önemli şey taraftarımızın desteği. Taraftarımız bize inansın ve desteklerini esirgemesin” ifadelerini kullandı.

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