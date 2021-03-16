Görele Mehmet Gürel İlköğretim Okulu “Suda Yolculuk” projesinde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Görele Mehmet Gürel İlköğretim Okulu “Suda Yolculuk” projesinde

İHA

Görele Mehmet Gürel İlköğretim Okulu “Suda Yolculuk” projesinde

Görele Mehmet Gürel İlköğretim Okulu öğrencileri, İtalya ve Romanya’nın kuruculuğunu yaptığı çok sayıda Avrupa ülkesinin yer aldığı “Suda Bir Yolculuk” isimli projesinde yer aldı. Görele Mehmet Gürel İlköğretim Okulu öğrencilerinin proje kapsamında ülkelere ait akarsu, göl ve deniz gibi çeşitli su kaynaklarını çeşitli etkinlikle tanıtacağı bilgisi verildi.
Mehmet Gürel İlköğretim Okulu’ndan yapılan açıklamada, “İtalya ve Romanya’nın kuruculuğunu yaptığı çok sayıda Avrupa ülkesinin yer aldığı “Suda Bir Yolculuk” isimli projemizde okulumuzun 4.sınıf öğrencilerinin oluşturduğu 11 kişilik ekibimiz yer almaktadır. Bu kapsamda öğrencilerimiz, dijital becerilerini kullanarak kendilerini tanıtmış, logo ve afiş tasarlamışlardır. Okulumuzu, şehrimizi ve Karadeniz’i tanıtan bir şarkı hazırlamış, su kaynakları ile ilgili kodlama etkinliği yapmışlardır. Güvenli internet ile ilgili bilgi almış, proje ortaklarımızın İngilizce yazmış oldukları kendi ülkelerine ait efsanelerin resimlerini çizmişlerdir. Yine İtalya’dan eşleştiğimiz proje ortağı bir okul ile bahsedilen efsaneler üzerine okuma etkinliği gerçekleştirilmiştir. Yabancı dili öğrenmede motivasyon, çeşitlilik ve gerçek öğrenme durumlarının içeriğine sahip olan projemiz tüm hızıyla etkinliklerine devam etmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karadeniz bölgesindeki Covid-19 vaka sayılarındaki artış devam ediyor Giresun Üniversitesi Biyoloji Bölümü Genetik ve Moleküler Biyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kültiğin Çavuşoğlu: “Yapılan incelemelerde Karadeniz bölgesinde yüzde 50 oranında İngiliz mutasyonu etkin oluyor” “Dünya nüfusunun yüzde 75’i aşılanırsa pandemi sona erebilir”
YEREL HABERLER Karadeniz bölgesindeki Covid-19 vaka sayılarındaki ...
Hakan Keleş: “Samsunspor deplasmanında puan kayıplarını telafi edeceğiz”
YEREL HABERLER Hakan Keleş: “Samsunspor deplasmanında puan ...
Giresun’da fındık fiyatları 24 lira civarında seyrediyor
YEREL HABERLER Giresun’da fındık fiyatları 24 lira civarında ...
Giresun'da çatı katında çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Giresun'da çatı katında çıkan yangın korkuttu
Giresun’da Covid-19'a karşı “Kırmızı değil, mavi olalım” seferberliği Giresunlu esnaflar kampanyaya destek veriyor
YEREL HABERLER Giresun’da Covid-19'a karşı “Kırmızı değil, mavi ...