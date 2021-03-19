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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fındık fiyatı haftayı düşüşle kapattı

İHA

Fındık fiyatı haftayı düşüşle kapattı

Giresun'da kabuklu tombul fındığın kilogramı haftayı düşüşle kapatarak 23,5 liraya geriledi.
Haftaya 24,5 liradan başlayan serbest piyasada fındık fiyatı 1 lira gerileyerek kilogram fiyatı 23,5 lira olarak işlem görüyor. Sezona kilogramı 24 liradan başlayan ve kısa sürede 27 lirayı gören fındıkta üreticinin daha fazla artış beklediği anda fiyat düşüşe başlayarak 23,5 liraya kadar geriledi. Sezonun sonuna doğru yaklaşılırken, hala üreticinin elinde fındık olduğu ifade edilirken fiyatların da daha yukarılara çıkma ihtimalinin bulunmayacağı öngörülüyor.
Giresun'daki fındık alıcılarından Ahmet Ergün, "Bu sezon fındık fiyatı serbest piyasa da 24 liradan başlayıp yükselmeye devam etti. Bir ara 27 lirayı bulan fındık fiyatı sert bir düşüşle gerilemeye başladı. Zaman zaman 24 lira ile 25 lira arasında fiyatlar yükselip indi. Bu haftaya da 24 liranın üzerinde bir fiyatla başlayan fındık haftayı 23 lira civarında kapatıyor diyebiliriz. Bir başka ifadeyle pazartesi günü randımanına göre 24,75 liraya kadar fındık alırken, bugün 23,5 ila 23,75 lira arasında randıman farkıyla fiyatlar oynamaktadır. Hala üreticinin elinde bir miktar daha fındık olduğunu tahmin ediyoruz. Üretici fiyatlar yükselir diye elinde fındığını tutarken, fiyatlar 24 liranın da altına düşmüş durumdadır. Sezon sonuna yaklaşırken, fındık fiyatlarını yeni mahsul ürünün rekoltesi belirleyecektir. Bana göre fiyatlar 23 ila 24 lira arasında oynayabilir ama daha yukarılara çıkabileceğini öngörmüyorum” ifadelerini kullandı.

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