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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mevsim şartları ve bilinçsiz besleme arı ölümlerine neden oldu

İHA

Mevsim şartları ve bilinçsiz besleme arı ölümlerine neden oldu

Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kubilay Elevli, kışın yaşanan arı ölümlerinin arıcılara büyük zararlar verdiğini söyledi.
Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kubilay Elevli, arıların kış uykusuna yatamadığından strese girmesi ve bilinçsiz gıda takviyesi nedeniyle yüzde 60'lara varan kayıplar yaşandığını söyledi.
Elevli yaptığı açıklamada, "Giresun'da resmi olarak bin 700, amatörce 3 bin civarında arıcı bulunmaktadır. Bu rakam Giresun ekonomisi için oldukça önemlidir. Ancak bu kış döneminde yaşanan arı ölümleri arı yetiştiricilerimizi mağdur etmiştir. Arı ölümlerinin başlıca nedeni mevsim şartlarından kaynaklanmaktadır. Doğada her canlı strese girmektedir. İnsanlarda olduğu gibi bu durum hayvanlarda da görülebilmekte. Arıların şuruplarını verip, yiyeceklerini tamamlarız. Arı da aralık ayına kadar balını hazırlayıp bu dönemde kış uykusuna yatar. Ancak havaların biraz ısındığını hissettiğinde kışı unutan arı yeniden çıkarak polen toplamaya ve yavru çıkarmaya hazırlanır. Havanın tekrar aniden soğumasıyla kovan içi sıcaklığı yakalayamayacağı için larvaları gözlerinden alıp imha eder. Bu durum arılarda strese neden olur ve arı kayıpları yaşanabiliyor. Arı ölümlerinin bir başka nedeni ise yanlış beslemedir. Arıların yanlış beslenmesi de arı ölümlerine neden olmuştur. Arıcılıkta kış döneminde yüzde 20,30 oranında arı kayıplarının yaşanmasının normal ancak bu yılki hava koşulları nedeniyle bu oranın yüzde 60'lara çıkacağı tahmin edilmektedir" dedi.

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