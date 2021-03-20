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Giresun’da vaka sayılarının düşürülmesi için aralıksız denetimler devam ediyor Şehirde vaka sayılarında göre en kırmızı Bulancak, en mavi ise Doğankent ve Çanakçı ilçesi oldu

İHA

Giresun’da vaka sayılarının düşürülmesi için aralıksız denetimler devam ediyor Şehirde vaka sayılarında göre en kırmızı Bulancak, en mavi ise Doğankent ve Çanakçı ilçesi oldu

Vaka sayısı haritasına göre “çok yüksek risk” grubunda ve kırmızı kategoride bulunan iller arasında yer alan Giresun’da dinamik ve tematik denetimler kapsamında, bir haftada 2 bin 257 kişiden oluşan 555 ekiple toplam 17 bin 968 denetim yapıldı.
Mutant virüsün binin üzerinde görüldüğü öğrenilen Giresun’da, pandemi tedbirlerine uyulup uyulmadığına ilişkin denetimler aralıksız sürüyor.
Giresun Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Dinamik, tematik ve filyasyon denetim ekipleri tarafından bir hafta içerisinde Giresun İl Merkezinde 163 ekipte 567 kişi, ilçelerde ise 392 ekipte bin 690 kişi olmak üzere toplam 555 ekipte 2 bin 257 kişi görev aldı. Bununla birlikte Giresun İl genelinde 8 bin 606’sı izolasyona tabi kişi olmak üzere toplam 11 bin 135 kişi ve 6 bin 833 kamu kurumu ve işyeri ile park, bahçe, toplu taşıma aracı, düğün, sünnet ve nişan gibi toplumsal etkinlikler olmak üzere toplam 17 bin 968 denetim gerçekleştirildi. Aynı dönemde 36 tanesi il merkezinde olmak üzere toplam 53 ihbar alınırken, bu ihbarlardan 47 tanesi sonuçlandırıldı, 6 adet ihbar ise değerlendirme aşamasındadır” denildi.
Türkiye’de korona virüs salgınında en çok vaka artışının yaşandığı 5 ilden biri olan Giresun’da, merkez ve Bulancak ilçesinde en fazla yoğunluk yaşanırken, Doğankent ve Çanakçı ilçelerinin ise mavi olduğu öğrenildi.
Mutant virüsün görüldüğü Giresun’da edinilen bilgilere göre, Giresun merkez ve Bulancak ilçeleri başta olmak üzere sahil ilçelerinde yoğunluk yaşanırken, Doğankent, Çanakçı ilçeleri mavi olmak üzere, iç kesimlerde bulunan ilçelerde daha az vaka bulunmakta.
Öte yandan bulaşı en fazla kadınlar arasında, ölüm vakaları ise en fazla erkeler arasında görülürken, virüse bağlı ölüm yaş ortalamasının da 77 olduğu görülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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