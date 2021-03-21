Kırmızı kategoride bulunan Giresun'da caddeler boş kaldı

Vaka sayısı haritasına göre “çok yüksek risk” grubunda ve kırmızı kategoride bulunan iller arasında yer alan Giresun’da bugün sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.
Korona virüs ile mücadele kapsamında ilan edilen pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların yasağa uyduğu, sahil, meydan, cadde ve sokakların boş kaldığı görüldü.
Meydanlar başta olmak üzere Giresun'un birçok noktasında önlem alan polis ekipleri, uygulama noktaları oluşturarak yasak kapsamı dışında kalan vatandaşlardan izin belgesi istedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.