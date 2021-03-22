Fındıkta zirai don tespiti için çalışma başlatıldı Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 61 bin adet tarım sigortası poliçesi düzenlenirken, geçtiğimiz haftalarda etkili olan kar yağışının ardından 34 bin zirai don ihbarında bulunuldu

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde şubat ayı sonu ve mart ayı içerisinde orta ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından Devlet Destekli Tarım Sigortaları (TARSİM) yetkilileri zirai don tespiti için sahaya indi.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 2021 yılında 61 bin adet tarım sigortası poliçesi düzenlenirken, geçtiğimiz haftalarda etkili olan kar yağışının ardından 34 bin zirai don ihbarında bulunulduğu belirtildi.

TARSİM Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgide, “Giresun, Ordu, Gümüşhane, Trabzon, Rize ve Artvin illerine hizmet veren TARSİM Giresun Bölge Müdürlüğü 2021 yılı sezonu için 61 bin adet bitkisel Ürün Sigorta poliçesi düzenledi. 1822 Şubat tarihleri arasında etkili olan düşük sıcaklıklar sonrasında, fındık ürününde orta şiddette hasar meydana geldi. Giresun, Ordu ve Trabzon illerindeki sigortalı üreticilerden, fındık ürünü için zirai don ilk sırada olmak üzere çeşitli nedenlerden ötürü 34 bin adedin üzerinde hasar ihbarı alındı. Alınan ihbarları takiben, bölgedeki hasar tespit çalışmaları başladı ve halen 200 tarım eksperiyle devam ediyor. Yapılan ilk incelemelerde üründeki gelişimin rakım faktörü ve yöneye bağlı olarak homojen olmadığı ve farklılıklar gösterdiği, bu durumun da fındık ürününün zirai don hadisesinden etkilenme düzeyini değiştirdiği gözlemlendi. Bu doğrultuda, Giresun ve Ordu illerinde fenolojik gelişimi ileri evrede olan bahçelerdeki ürünlerde hasar tespit edilirken, diğer illerdeki etkilenmenin daha düşük oranda olduğu belirlendi. 14 bin adede yakın ihbarın kesin ekspertiz işlemleri tamamlanırken, diğer ihbarlara ait ekspertiz süreci de devam ediyor. Kısa zamanda sonuçlandırılması ve dosya işlemlerinin ardından sigortalı üreticilerimize tazminat ödemelerinin gerçekleştirilmesi için tüm ekibimizle birlikte çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz” denildi.



Fındıkta zirai don kriterleri

Zirai don için üreticilerin nasıl müracaat etmeleri gerektiği ve TARSİM yetkililerinin zirai don kararı için göz önünde bulundurduğu kriterler hakkında da verilen bilgide, “Sigortalı üreticiler, poliçeyi tanzim eden yetkili sigorta acentesinden ihbarda bulunabilir. Bununla birlikte, 0850 250 82 77 numaralı IVR Hasar İhbar Hattından, Tarsim Mobil uygulamasından ya da tarsim.gov.tr üzerinden 7/24 ihbarda bulunulabilir. Hasar ihbarında bulunulması için öncelikle, üreticinin poliçenin teminatı kapsadığından ve hasarın gerçekleştiğinden emin olması gerekiyor. Fındık ürününde teminat, bahçedeki ocaklarda bulunan dişi çiçeklerin (karanfilli tomurcukların) etrafını çevreleyen pulcuklardan ayrılıp, sap oluşmasından ve ilk yaprakçıkların görülmesinden itibaren başlıyor” bilgisi verildi.

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