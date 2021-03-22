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Giresun’da şimşek ve yıldırımlar gökyüzünü aydınlattı

İHA

Giresun’da şimşek ve yıldırımlar gökyüzünü aydınlattı

Giresun’da akşam saatlerinde sağanak yağışla birlikte etkili olan şimşek ve yıldırımlar gökyüzünü aydınlattı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Doğu Karadeniz için yaptığı fırtına uyarısının ardından Giresun’da akşam saatlerinde şiddetli rüzgar ve yağış etkili oldu. Karadeniz’in üzerinde oluşan şimşek ve yıldırımlar gökyüzünü aydınlatırken, görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı. Giresun’da yağışlı havanın hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

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