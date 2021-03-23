Doğu Karadeniz’in en uzun Millet Bahçesi'nde sona yaklaşıldı Giresun’un Bulancak ilçesinde 37 dönümlük alan üzerine 40 milyon liralık maliyetle yapımı devam eden Millet Bahçesi’nin yaz dönemine yetiştirilmesi hedefleniyor

Giresun'un Bulancak Belediyesi tarafından yürütülen “Büyük Dönüşüm” projeleri kapsamında inşa edilen ve Doğu Karadeniz’in bütçe ve kapladığı alan anlamında en uzun millet bahçesi olan “Bulancak Millet Bahçesi” yaz mevsimine yetiştirilecek.

Kamulaştırmalarla birlikte yaklaşık 40 milyon liraya mal olacak Bulancak Millet Bahçesi, 37 dönümlük alanıyla Selçuklu ve Osmanlı mimarisi ve taş işçiliğiyle yapılan Sarayburnu Camii'ni de içine alacak şekilde tamamlanacak.

Projeyle ilgili bir açıklama yapan Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, Belediyemiz ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız işbirliğinde başlattığımız projede 200 araçlık otoparkın ve su depolarının yer aldığı yer altı imalatları tamamlanmış olup, üst yapıda hizmet binası, kütüphane, restoran binalarının kaba inşaatları bitmiştir. Üst yapıda dış koruma duvarları ve yürüyüş ve bisiklet yolları, oturma alanları ve sosyal alanlar, rekreasyon alanlarının yapımına geçilmiştir. Müteahhit firma hızlı bir şekilde taahhütlerini yerine getirirken bizde çalışmaları yakından takip ediyoruz. Yaz mevsimi öncesi, MayısHaziran ayları gibi hizmete açmayı planladığımız Millet Bahçemiz şimdiden hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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