Emekli eğitimci Korona'ya yenik düştü

Giresun’un sevilen simalarından eğitimci Davut Çelik, bir süre önce yakalandığı Covid19 hastalığından hayatını kaybetti.
Ölümü eğitim camiasında büyük üzüntü meydana getiren Davut Çelik, Atatürk Lisesi Müdürlüğü’nden sonra Giresun Üniversitesi’nde uzun yıllar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Öğretim Görevlisi olarak görev yaptıktan sonra bir süre önce emekli olmuştu.
Davut Çelik'in cenazesi pandemi tedbirleri kapsamında Teyyaredüzü Mahallesi'ndeki evinin önündek helallik alındıktan sonra Giresun Belediyesi görevlileri tarafından Yeni Mezarlıkta yakınlarının katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.