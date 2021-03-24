Giresun Limanı taşıyıcı kooperatifinin yüzünü güldürdü Giresun Limanından 2020 yılı içerisinde 110 bin ton, 2021 yılının ilk 3 ayında ise 38 bin 500 ton yük taşıması yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun Limanı taşıyıcı kooperatifinin yüzünü güldürdü Giresun Limanından 2020 yılı içerisinde 110 bin ton, 2021 yılının ilk 3 ayında ise 38 bin 500 ton yük taşıması yapıldı

İHA

Giresun Limanı taşıyıcı kooperatifinin yüzünü güldürdü Giresun Limanından 2020 yılı içerisinde 110 bin ton, 2021 yılının ilk 3 ayında ise 38 bin 500 ton yük taşıması yapıldı

Giresun Limanından 2020 yılı içerisinde 110 bin ton, 2021 yılının ilk 3 ayında ise 38 bin 500 ton yük taşıması yapıldı.
Giresunport liman işletmesinin kamyoncu ve tırcılara önemli bir istihdam imkanı sağladığını belirten SS61 No’lu Giresun Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ercan Bekdemir, 2021 yılında 4 bin 74, 2021 yılının ilk üç ayında ise 351 araç yük taşıma hizmeti verildiğini söyledi.
SS61 No’lu Giresun Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ercan Bekdemir yaptığı açıklamada, “Liman içerisinde gemi tahliyesi ve yüklemesi, bunun yanı sıra Türkiye’nin hemen hemen tüm illerine Giresun ve diğer illerden gelen tırcılar ile nakliye hizmeti vermekteyiz. Liman içerisinde 2020 yılında 685 bin ton 25 bin 370 araç hububat ve bakliyat taşıması, 29 bin ton 10 bin 74 araç demir cevheri taşıması, 36 bin ton bin 351 araç çakıl ve 43 bin ton bin 592 araç kömür taşıması yaptık. 2020 yılında şehirler arası yapılan yük taşıması 110 bin ton 4074 araç 2021 yılında ise 38 bin 500 ton bin 426 araç resmi rakam olarak görülmektedir. Yıllık olarak düşündüğümüzde sürekli artan bir iş hacminin olduğunu görüyoruz. Bu iç hacminin sadece biz şoför esnaflarına kazanç sağladığı düşünülmemelidir. Diğer illerden gelen araçların konaklaması, yemek ihtiyaçları, market alışverişleri, sanayi gibi işleri olsun ilimizdeki tüm esnaflara kazanç sağlamaktadır. Yıllardır şehrimizde böyle ekonomik kazanç sağlayan bir işletme yoktu. Seka kağıt fabrikasının kapanması, limanın atıl halde kalması bizi hep komşu illere mahkum bıraktı şimdi ise komşu illerle rekabet halindeyiz. Tiryaki Grup’un sadece Giresun taşımalarını değil Samsun çıkışlı yüklerinin taşımalarını da Giresun Kooperatifi olarak biz yapıyoruz” dedi.

Liman faaliyetleri artarak devam ediyor
Her geçen yıl Giresun limanında faaliyetlerin artarak devam ettiğini de belirten Bekdemir, “Giresun Limanı yıllarca atıl haldeydi, günümüze bakıldığında limanın faaliyetlerinin arttığını denizin üstünde bekleyen gemilerden görmekteyiz, bunun sonucu olarak limandaki depolara ihtiyacın önemi ortaya çıkmaktadır. Kamuoyunda oluşan Giresunport liman işletmesinin çalışmaması ve depoların yıkılmasına yönelik oluşan hiçbir hareketi Giresun halkı ve kooperatifi olarak onaylamıyoruz. Birçoğumuz limanın çalışmasına güvenip banka kredileri ile tır aldık, bu hususta yatırımlar yaptık. SS61 No’lu Giresun Taşıyıcılar Kooperatifi’nin 33 tırı, Bulancak Espiye, Tirebolu, Görele, Eynesil den 150’den fazla tırcılar ve aileleri olarak devlet büyüklerimizden Giresun ekonomisine büyük katkısı olan Giresunport Liman İşletmesi’nin çalışmasını ve depoların yıkılmamasını ayrıyeten iş hacminin daha da büyümesi için Aksudaki çöp alanının serbest bölge yapılmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eğribel’de kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor
YEREL HABERLER Eğribel’de kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor
Aksu Vadisine taşkın koruma projesi uygulanacak
YEREL HABERLER Aksu Vadisine taşkın koruma projesi uygulanacak
Giresun’da salgınla mücadelede yapılan çalışmalar değerlendirildi
YEREL HABERLER Giresun’da salgınla mücadelede yapılan çalışmalar ...
Hakan Keleş: “Bileğimizin hakkıyla bugünlere geldik”
YEREL HABERLER Hakan Keleş: “Bileğimizin hakkıyla bugünlere geldik”
Emekli eğitimci Korona'ya yenik düştü
YEREL HABERLER Emekli eğitimci Korona'ya yenik düştü
Doğu Karadeniz’in en büyük güneş enerji santrali Giresun'da hizmete girdi Büyüklüğü ve ürettiği enerji bakımından Doğu Karadeniz’in ilk ve tek güneş enerji sistemi yıllık 4 milyon kw/h enerji üretecek
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz’in en büyük güneş enerji santrali ...
Doğu Karadeniz’in en uzun Millet Bahçesi'nde sona yaklaşıldı Giresun’un Bulancak ilçesinde 37 dönümlük alan üzerine 40 milyon liralık maliyetle yapımı devam eden Millet Bahçesi’nin yaz dönemine yetiştirilmesi hedefleniyor
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz’in en uzun Millet Bahçesi'nde sona ...
Giresun’da şimşek ve yıldırımlar gökyüzünü aydınlattı
YEREL HABERLER Giresun’da şimşek ve yıldırımlar gökyüzünü aydınlattı
Ferhat Karademir: "Futbolda uzun süredir görmediğimiz bir olay yaşandı"
YEREL HABERLER Ferhat Karademir: "Futbolda uzun süredir görmediğimiz ...
Giresunspor Basın Sözcüsü Karademir: İki kulübü birbirine düşman etmeye gerek yok
YEREL HABERLER Giresunspor Basın Sözcüsü Karademir: İki kulübü ...
Giresun Belediyesi tarafından evde bakım hizmeti veriliyor
YEREL HABERLER Giresun Belediyesi tarafından evde bakım hizmeti ...
Fındıkta zirai don tespiti için çalışma başlatıldı Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 61 bin adet tarım sigortası poliçesi düzenlenirken, geçtiğimiz haftalarda etkili olan kar yağışının ardından 34 bin zirai don ihbarında bulunuldu
YEREL HABERLER Fındıkta zirai don tespiti için çalışma ...