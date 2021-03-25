Giresun Millet Bahçesinin 15 Haziran’da ihalesi yapılacak

Giresun’da Atatürk Stadı'nın olduğu alana inşa edilecek olan Millet Bahçesi'nin 15 Haziran 2021 tarihinde yapım ihalesinin gerçekleştirileceği belirtildi.

Spor müsabakalarına veda eden Atatürk Stadındaki hurda kaldırma çalışmalarında sona yaklaşıldı. TOKİ Başkanı Ömer Bulut’u ziyaret eden Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, “Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine ait sosyal donatı inşaatı ile altyapı ve çevre düzenleme inşaatı projesi ihalesinin 15 Haziran 2021 tarihinde yapılacağı müjdesini aldık. Güzel şehrimize ve halkımıza hayırlı olsun” dedi.

Başkan Şenlikoğlu, projenin hayata geçirilmesiyle birlikte Giresun’a değer katacak bir sosyal alanın ortaya çıkacağını belirtti. Şenlikoğlu, “Cumhurbaşkanımızın startını verdiği Millet Bahçesi projesini şehrimizde de uyguluyoruz. Millet Bahçemiz şehrimizin en güzel, en gözde bölgesinde, denize karşı şehrin ortasında harika görüntüsü ile yerini alacak. Spor salonu ve yüzme havuzuyla birlikte bu bölge bir yaşam merkezi haline gelecek. Belediye olarak projeye elimizden gelen tüm desteği vereceğiz. Yediden yetmişe halkımızın tüm kesimine hitap edecek olan Millet Bahçemizde vatandaşlarımız doğayla baş başa hoşça vakit geçirebilecek” diye konuştu.

Giresun’a kalıcı eserler bırakmanın gayret içinde olduklarını belirten Şenlikoğlu, projenin Giresun’a kazandırılmasında büyük katkısı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Giresun milletvekillerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

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