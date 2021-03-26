Tirebolu-Doğankent karayolunda heyelan

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GİRESUN, (DHA)GİRESUN'da, Doğankent-Tirebolu karayolunda heyelan meydana geldi. Kapanan karayolu, belediye ekiplerince kısa sürede temizlenerek ulaşıma açıldı.

Tirebolu-Doğankent karayolunun 27´nci kilometresinde Doğankent ilçesine bağlı Kozköy Altı mevkisinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan tonlarca ağırlığındaki toprak ve kaya parçaları, karayolunu çift yönlü ulaşıma kapattı. Heyelanın ardından jandarma ekipleri bölgede önlem alırken, Doğankent Belediyesi ekipleri de karayolunu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Ekipler, 2 iş makinesiyle çalışma yaparak karayolunu, kısa sürede temizleyerek ulaşıma açtı.DHA-Genel Türkiye-Giresun

2021-03-26 10:40:44



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