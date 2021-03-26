Yaya geçidinde anne ve oğluna otomobil çarptı

Giresun’da yaya geçidinden karşıya geçen anne ve oğluna seyir halindeki otomobil çarptı. Anne ve oğlu yaralandı.

Merkeze bağlı Çıtlakkale mahallesinde saat 10.40 sıralarında E.K. (26) kontrolündeki 28 EF 795 plakalı araç, seyir halindeyken yaya geçidinden karşıya geçmekte olan N.K. (25) ve oğlu G.K.’ya (5) çarptı. Kazada Anne N.K. ve oğlu G.K. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılanan anne ve oğlu daha sonra Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şanlıurfa’da kâtip olarak çalıştığı öğrenilen araç sürücüsü E.K., trafik işareti veya levhalarla belirlenmiş yaya geçidinden geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara ilk geçiş hakkını vermemesi nedeniyle kusurlu bulundu.

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