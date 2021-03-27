

Hakan KABAHASANOĞLU/BULANCAK (Giresun), (DHA)GİRESUN´un Bulancak ilçesi sahil kıyısındaki menfezde, kadın cesedi bulundu. Cesedin kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

İlçenin Sanayi Mahallesi sahil kıyısında yer alan menfez içerisinde bir kadının hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, üzerinde kimlik bulunmayan kadının, öldüğü belirlendi.

Ceset, yapılan incelemenin ardından bulunduğu yerden çıkartılarak Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin ölüm nedeni ve kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun / Bulancak Hakan KABAHASANOĞLU

2021-03-27 16:02:39



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