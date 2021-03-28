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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun’da her yer yeşil-beyaz bayraklarla donatıldı

İHA

Giresun’da her yer yeşil-beyaz bayraklarla donatıldı

Giresunspor, TFF 1. Lig’de uzun süredir liderliğini korurken Giresun’da herkesi şampiyonluk heyecanı sardı. Her cadde ve sokakta yeşilbeyaz bayraklar dalgalanıyor.
TFF 1. Lig’de liderlik koltuğunda oturan Giresunspor, şampiyonluğa en yakın takım olarak mücadelesini sürdürüyor. 1977 yılında Süper Lig’e vedan Giresunspor, 44 yıl aradan sonra Süper Lig’e yaklaşmanın heyecanı içerisinde. Geçtiğimiz hafta ligin önemli takımlarından olan ve ikinci sırada bulunan Yılport Samsunspor’u mağlup eden Çotanaklar, en yakın rakibine 5 puan fark attı.
Giresunspor taraftarları 1977 yılından bu yana geçen 44 yılda takımın Süper Lig’e ilk defa bu kadar yaklaşması nedeniyle büyük bir heyecan içerisindeler. İl genelinde tüm cadde ve sokaklar ile birçok iş yeri yeşilbeyaz bayraklarla donatıldı. Ayrıca aydınlatma direkleri de Giresunsporlu futbolcuların fotoğraflarıyla süslendi. Esnaflar ise bu durum karşısında hem şampiyonluğa yaklaşmanın heyecanını yaşarken hem de artan bayrak siparişlerinden oldukça memnun olduklarını dile getirdiler.

"O sene bu sene, şampiyon olacağız"
Her takımın yakaladığı başarının memleketine büyük faydaları olduğunu dile getiren İsmet Küçükbayrak, "Giresunspor için bayrak hazırlıyoruz. Bir reklamcı olarak Giresunspor’un şampiyonluğa yaklaşması bizim için de bir gelir kaynağı oldu. Her türlü bir takımın şampiyonluğunun memleketine bir faydası var. Biz de bayrak hazırlıyoruz, flamalar yapıyoruz. İnşallah şampiyon olacağız, temennimiz bu. Giresunspor’u şampiyon olarak görmek istiyoruz. Aynı şekilde Süper Lig’de de benzer şekilde güzel çalışmalar yapacağız. 44 yıllık özlem bitti. O sene bu sene. Şampiyon olacağız" dedi.
Sıkı bir Giresunspor taraftarı olan terzi Hüseyin Bayraktar ise Giresunspor bayrağına yoğun bir talep olduğunu ifade etti. Bayraktar, "44 yıllık özlemi bu sene bitiriyoruz Allah’ın izniyle. Gümbür gümbür geliyoruz. Ufak tefek yol kazası olsa da düzeltip yolumuza devam ediyoruz. Şehrimizi yeşilbeyaz bayraklarla donatıyoruz. Arkadaşlarımız, esnaflarımız bir araya gelip bayraklar diktiriyor. Şehir geneline asıyoruz. Her yer yeşilbeyaz. Her sokağımız, her mahallemiz ve ilçelerimiz yeşil beyaz" ifadelerine yer verdi.

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