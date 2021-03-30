Vali Ünlü, yaya önceliği için kırmızı çizgiyi çizdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Ünlü, yaya önceliği için kırmızı çizgiyi çizdi

İHA

Vali Ünlü, yaya önceliği için kırmızı çizgiyi çizdi

Giresun’da İçişleri Bakanlığınca, kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeye dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması yapıldı.
Çıtlakkale Mahallesi İnönü Caddesinde düzenlenen etkinliğe katılan Vali Enver Ünlü, eline aldığı fırçayla kırmızı çizgi boyadı. Trafik uygulamasına katılarak sürücülere düdük ve hediyeler veren Vali Ünlü, daha sonra beraberinde bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Osman Öden, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Jandarma Albay İl Jandarma Komutanı Muhammet Sevinci ile yaya geçidini kırmızıya boyadı.
Vali Enver Ünlü, yayaların kırmızı çizgileri olduğunu söyleyerek, "Öncelik yayanın, öncelik hayatın. Trafik kurallarına mutlaka uyulmalıdır. Bu konuda kırmızı çizgimizi çizdik. Hedefimiz trafik kazasında sıfır can kaybı olsun" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bulancak’ta belediye yeni binası hizmete giriyor, eski bina yıkılıyor
YEREL HABERLER Bulancak’ta belediye yeni binası hizmete giriyor, ...
Giresun'da manda yetiştiriciliği yüz güldürüyor Son yıllarda manda yetiştiriciliğine büyük ilginin olduğu ilde bin 100 olan manda sayısı 4 bin 500'lere yükseldi
YEREL HABERLER Giresun'da manda yetiştiriciliği yüz güldürüyor Son ...
Giresun’da bulunan kadın cesedinin kimliğini DNA testi belirleyecek
YEREL HABERLER Giresun’da bulunan kadın cesedinin kimliğini DNA ...
Giresun’da her yer yeşil-beyaz bayraklarla donatıldı
YEREL HABERLER Giresun’da her yer yeşil-beyaz bayraklarla donatıldı