

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca´nın açıkladığı vaka haritasında en çok vaka görülen ilk 5 il arasındaki Giresun´da cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu sürüyor.

Kentte artan vaka sayıları üzerine Atatürk Meydanı, Gazi, Fatih ve Cemal Gürsel caddelerinde kontrol noktaları oluşturulması kararı alındı. Atatürk Meydanı ile Gazi Caddesi´nde oluşturulan kontrol noktalarında denetimler sürerken, diğer noktalarda da denetimlere başlanacak. Vaka sayılarının yüksekliğine rağmen kentte cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu sürüyor.

Koronavirüs vakasının ilk çıktığı günlerden itibaren tam kapanma uygulamasından yana olduğunu söyleyen Zafer Akten, "Ancak bunun devlete faturası yüksek olabilir ve zor günler yaşanabilir. Tam kapanmadan koronavirüsten kurtulmak mümkün değil. Mevcut tedbirlere uyularak virüsün etkisinin biraz azaltılabiliriz" dedi.

Hasan Ekizoğlu da, "Halk tedbirlere uymuyor. Cumartesi kısıtlaması zamanında durum iyiydi ama insanlar rahatlasın diyerek bir süre önce cumartesi kısıtlamaları açıldı. Ama maalesef her şey biranda unutuldu. Maske ve tedbirsizlik başladı, hiçbir şey yaşanmamış gibi, bunun bedelleri de ortada. Tedbirlere uyulmadıktan sonra nasıl tedbir alırsanız alın. İnsanlar biraz daha dikkatli olmalı. Hasta olanlar ziyaretlerde bulunuyor, her yere dağıtıyor. Bunların daha dikkatli olmasını istiyorum. Eve kapansın, tedavisini olsun ki başkasına bulaştırmasın. Ben bu nedenle hastalığın yayıldığına inanıyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2021-03-31 14:16:28



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