Giresun’da korkutan yangın

Giresun’un Bulancak ilçesinde akşam saatlerinde bir binada çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.



Edinilen bilgilere göre, Bulancak İlçesine bağlı İhsaniye Mahallesi Manolya Sokak'ta 5 katlı bir binanın çatı katında baca yangını meydana geldi. Kısa sürede çatı katını saran alevleri gören apartman sakinleri binayı tahliye ederken itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Bulancak İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı söndürme ve ardından soğutma çalışmalarının ardından kontrol altına alınan yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmezken, maddi hasar meydana geldi.

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