TFF 1. Lig: GZT Giresunspor: 0 - İstanbulspor: 0

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TFF 1. Lig’in 28. haftasında GZT Giresunspor, İstanbulspor’u sahasında konuk etti. Karşılaşma golsüz beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar

16. dakikada Giresunspor’da Nalepa, orta sahada yakaladığı topu hızla ileri götürerek Balde’ye gönderdi. Hızla ceza sahasına giren Balde, kaleciyi geçerek topu yerden kaleye gönderirken rakip defans son anda topu dışarı çıkardı.

21. dakikada Giresunspor’da Nalepa’nın kullandığı serbest vuruş defanstan sekti. Topu yakalayan Balde yerden şut çekti ancak top az farkla kalenin yanından dışarı çıktı.



Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu xx, Hüsnü Emre Çelimli xx, Emir Eray Eyisoy xx, Veli Karakaya

Giresunspor: Tolgahan xx, Diarra xx, Hüsamettin xx, Mehmet xx, Eren xx (Traore dk. 90 ?), Nalepa xx (Uzodimma dk. 72 x) Balde xx, Sergen xx, Sergio Junior xx, Hayrullah xx, Caner Hüseyin xx (Erol Can dk. 78 x)

Yedekler: Onurcan, Arda, Yasin, Sadi, Kerem, Muhammet Himmet, Fatih

Teknik Direktör: Hakan Keleş

İstanbulspor: Muhammet Alperen xx, Nascimento xx, Mehmet Yeşil xx, Onur xx, Atchom xx, Ethemi xx (Levent dk. 68 xx) Melih xx, Rroca xx (Eslem dk. 90+2 ?), Ali xx, Abazaj xx (Kağan Miray dk. 83 ?) Mirkan xx (İbrahim dk. 83 ?)

Yedekler: Bogaçhan, Berkay, Emrecan, Egehan, Mehmet Uslu, Emir

Teknik Direktör: Saffet Akbaş

Sarı Kartlar: Patrick Etoga Atchom (İstanbulspor), Hüsamettin Tut (Giresunspor)

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