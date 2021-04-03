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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TFF 1. Lig: GZT Giresunspor: 0 - İstanbulspor: 0

İHA

TFF 1. Lig: GZT Giresunspor: 0 - İstanbulspor: 0

TFF 1. Lig’in 28. haftasında GZT Giresunspor, İstanbulspor’u sahasında konuk etti. Karşılaşma golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar
16. dakikada Giresunspor’da Nalepa, orta sahada yakaladığı topu hızla ileri götürerek Balde’ye gönderdi. Hızla ceza sahasına giren Balde, kaleciyi geçerek topu yerden kaleye gönderirken rakip defans son anda topu dışarı çıkardı.
21. dakikada Giresunspor’da Nalepa’nın kullandığı serbest vuruş defanstan sekti. Topu yakalayan Balde yerden şut çekti ancak top az farkla kalenin yanından dışarı çıktı.

Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu xx, Hüsnü Emre Çelimli xx, Emir Eray Eyisoy xx, Veli Karakaya
Giresunspor: Tolgahan xx, Diarra xx, Hüsamettin xx, Mehmet xx, Eren xx (Traore dk. 90 ?), Nalepa xx (Uzodimma dk. 72 x) Balde xx, Sergen xx, Sergio Junior xx, Hayrullah xx, Caner Hüseyin xx (Erol Can dk. 78 x)
Yedekler: Onurcan, Arda, Yasin, Sadi, Kerem, Muhammet Himmet, Fatih
Teknik Direktör: Hakan Keleş
İstanbulspor: Muhammet Alperen xx, Nascimento xx, Mehmet Yeşil xx, Onur xx, Atchom xx, Ethemi xx (Levent dk. 68 xx) Melih xx, Rroca xx (Eslem dk. 90+2 ?), Ali xx, Abazaj xx (Kağan Miray dk. 83 ?) Mirkan xx (İbrahim dk. 83 ?)
Yedekler: Bogaçhan, Berkay, Emrecan, Egehan, Mehmet Uslu, Emir
Teknik Direktör: Saffet Akbaş
Sarı Kartlar: Patrick Etoga Atchom (İstanbulspor), Hüsamettin Tut (Giresunspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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