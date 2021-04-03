GZT Giresunspor - İstanbulspor: 0-0

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Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN,(DHA) -

STAT: Çotanak Spor Kompleksi

HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Emir Eray Eyisoy

GZT GİRESUNSPOR: Tolgahan, Hayrullah, Sergen, Diarra, Hüsamettin, Nalepa (Dk. 72 Uzodimma), Mehmet Taş, Sergio, Caner Hüseyin (Dk. 78 Erol Can), Eren (Dk. 90 Traore), Balde

İSTANBULSPOR: Alperen, Patrick, Mehmet Yeşil, Welington, Ali, Melih, Rroca (Dk. 90+3 Eslem Öztürk), Ethemi (Dk.68 Levent), Abazaj ( Dk.84 Kaan Miray), Onur, Mirkan (Dk. 84 İbrahim)

SARI KART: Dk.86 Hüsamettin (Giresunspor), Dk. 45+2 Patrick (İstanbulspor)Spor Toto 1'inci Lig'de GZT Giresunspor, sahasında İstanbulspor ile golsüz berabere kaldı.

15´inci dakikada Nalepa´nın ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Balde topla buluştu. Kaleciyi geçip sağ çaprazdan topu kaleye gönderen Balde´nin şutunu, Mehmet Yeşil çizgi üzerinden kornere gönderdi.

21´inci dakikada Nalepa´nın kullandığı serbest atışta, savunmadan dönen topu ceza çizgisi üzerinde Balde tamamladı. Meşin yuvarlak yandan auta gitti.

31'inci dakikada İstanbulspor atağında ceza sahasına ortalanan topa Sergen müdahale etti. Kısa düşen topu Melih tamamladı, top yan ağlarda kaldı.

45+2.´nci dakikada Nalepa´nın kullandığı serbest atışta kaleye giden topu kaleci Alperen kornere çeldi.

61´inci dakikada Hayrullah´ın vuruşunda top kaleci Alperen´de kaldı.

83´üncü dakikada Hüsamettin´in ortasında Eren´in kafa vuruşunda top kaleci Alperen´de kaldı.

Karşılaşma, 0-0 sona erdi.

DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2021-04-03 18:27:52



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