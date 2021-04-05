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Giresun´un Duroğlu beldesinde hidroelektrik santralinden su tahliyesi sırasında Aksu deresi yatağında duvar çalışması yapan 4 işçi akıntıya kapıldı. Olayda, 1 işçinin cansız bedenine ulaşılırken, 3 işçi kurtarıldı. DHA-Flaş Haber Türkiye-Giresun

2021-04-05 16:15:08



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