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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun’da plajlar bölgesi projesinde ilk kazma vuruldu

İHA

Giresun’da plajlar bölgesi projesinde ilk kazma vuruldu

Giresun’un sahil bölgesine büyük bir görsellik kazandıracak olan plajlar bölgesi projesinin birinci etap tanıtımı gerçekleştirildi.
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nun önemli projeleri arasında yer alan plajlar bölgesi projesinde ilk kazma vuruldu. Başkan Şenlikoğlu, denizle iç içe yaşayan Giresun’a adeta bir vizyon kazandıracak olan projenin yaz sezonuna yetiştirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Proje kapsamında yaklaşık 7 bin 400 metre kare yeşil alan, 50 araçlık kapalı otopark, 900 metre kare taş amfi tiyatro, 3 adet iskele, 200 metre kare çocuk su parkı, kumsal kotunda ahşap yürüyüş yolları, 100 bisiklet kapasiteli bisiklet istasyonu, kamp alanı, 3 adet çocuk macera parkuru, 880 büyük ağaç, 200 orta boy ağaç, bin 200 küçük bitki, 6 adet tuvalet ve duş, bebek bakım ünitesi, sahil güvenlik ve cankurtaran merkezi, 4 adet çay ve kahve kioksu, mescit, güvenlik noktası, 6 adet plaj işletmesi yer alıyor.
Projenin tanıtımıyla ilgili açıklamalarda bulunan Şenlikoğlu, “Karadeniz bölgesinde hiçbir yerde olmayan ve tabiri caizse tatil beldelerini aratmayacak şekilde görselliği ve donatıları olan projemiz halkın kullanımı için inşallah elimizden geldiğince kısa süre içerisinde yetiştirilerek vatandaşımızın kullanımına sunulacaktır. Plajlar projemiz hem yerli hem de yabancı misafirlerimiz için çok güzel bir dinlenme ve denizle buluşma noktası olacaktır. Halkımıza söz verdiğimiz projeleri bir bir yerine getiriyoruz. Plajlar bölgemiz halkımızın bizden beklediği hizmetler bir tanesiydi. Bu anlamda kısa süre içerisinde son derece modern ve insanlarımızın rahatı için her türlü ayrıntıyı içeren projemizi kullanıma sunacağız” dedi.
Yaz sezonuna projenin yetiştirilmesini planladıklarını ifade eden Şenlikoğlu, “Tabi elden geldiğince süratle yaz sezonuna yetiştirilmesini istiyoruz. Ama bu yaz sezonunun ortası ya da biraz daha ilerisi olur ama şunun kesinlikle vurgulanması gerektiğini düşünüyorum. ‘Vatandaşımız burayı yazın kullanacak mı?’ bütünüyle projemizin tamamını yetiştiremesek te bu bölgenin deniz kısmının vatandaşımızın kullanımına açmayı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.
Tanıtım töreninin ardından Başkan Şenlikoğlu, iş makinesinin başına geçerek çalışmalara start verdi.

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