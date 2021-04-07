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Giresun’da son 3 ayda FETÖ'den 4 şüpheli tutuklandı

İHA

Giresun’da son 3 ayda FETÖ'den 4 şüpheli tutuklandı

Giresun’da yaklaşık 3 ay içerisinde FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne yönelik birçok meslek grubuna mensup 14 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şüpheliden 4’ü tutuklanırken, 6 şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartıyla, 4 şüpheli ise işlemleri sonrası serbest bırakıldı.
Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturmalar kapsamında 14 şüpheli hakkında yapılan adli işlem sonucunda 4 şüpheli tutuklanırken, 6 şüpheli etkin pişmanlıktan faydalanarak adli kontrol şartıyla, 4 şüpheli ise adli işlemlerden sonra serbest bırakıldı. Giresun İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "1 Ocak31 Mart tarihleri arasında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne ait şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olma, örgüt içerisinde öğrenci yapılanması, askeri, emniyet mahrem yapılanmasında faaliyette bulunma, ankesör, büfe telefonlarından ardışık aranma, kamu zararına dolandırıcılık, Bankasya hesap artırımı, terör örgütü propagandası yapmak gibi suçlar ile diğer illerde hakkında soruşturma olmasından dolayı ihraç askeri okul öğrencisi, öğretmen, infaz koruma memuru, asker, avukat gibi farklı meslek gruplarından toplam 14 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 14 şüpheliden 4’ü tutuklanırken, 6 şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartı ile serbest kalırken, 4 şüpheli ise hakkındaki işlemlerden sonra serbest bırakılmıştır” denildi.

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