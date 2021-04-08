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Giresun’da Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi açılıyor

İHA

Giresun’da Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi açılıyor

Giresun Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde ‘Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin açılması teklifi Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylandı.
31 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında, Giresun Üniversitesi bünyesinde “Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi” açılması teklifi uygun görülerek onaylandı. Giresun Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, Diş Hekimliği Fakültesi’ne bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Giresunlu hayırseverlerin katkılarıyla ekim ayı sonuna kadar açılması için hazırlıkların devam ettiği belirtildi. Hazırlıklar kapsamında cihaz alımlarının önemli bir kısmının gerçekleştirildiği ve hastanede kullanılacak diğer cihazların teminine devam edileceği ifade edildi.
Öte yandan 20212022 eğitim ve öğretim yılında Diş Hekimliği Fakültesine öğrenci alımına başlanması planlanırken, bu konuda YÖK’e öğrenci alımı ile ilgili başvuru yapıldı. Yapılan başvuruda 20212022 yılı için 30 öğrenci alımının teklif edildiği bildirildi.

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