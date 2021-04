GZT Giresunspor 54. yılını kutladı

TFF 1. Lig takımlarından GZT Giresunspor, kuruluşunun 54. yılını kutladı.

Giresunspor’un kuruluş yıl dönümü korona virüs tedbirleri çerçevesinde sade bir törenle kutlandı. Atatürk Meydanı’nda Giresunspor’un Asbaşkanı Mustafa Tütüncü tarafından Atatürk Anıtı önünde çelenk sunumu yapıldı. Ardından 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla birlikte tören sona erdi.

Mustafa Tütüncü tören sonrası yaptığı açıklamasında Giresunspor'un 54. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın onuru ve heyecanı içerisinde olduklarını belirtti. Tütüncü, Giresunspor’un her zaman dimdik ayakta duran tarihi boyunca sayısız başarılara imza atmış, Türk futboluna pek çok değer kazandırmış ve Türkiye’nin saygısını kazanmış bir kulüp olduğunu söyleyerek şu ifadelere yer verdi:

"Giresunspor’un milyonlarca taraftarı, tarihe adını yazdırmış sporcuları ve azimli yöneticileri, çalışkan ve emektar çalışanları ile kurulduğu günden bugüne ülkemizin en önemli kulüplerinden birisi olmayı başarmıştır. Şüphesiz Giresunsporumuz en büyük gücü, desteğini bir an olsun esirgemeyen büyük taraftarından almıştır. Sorumluluğunu yüklendiğimiz ve temsil etmekten onur duyduğumuz bu şanlı camianın bugün olduğu gibi bundan sonrada pek çok başarılara imza atması ve şampiyonluklar yaşaması için birlik ve beraberlik içinde her türlü fedakarlığı yapmaya devam edeceğiz. Bugün Giresunsporumuzun 54. yıl dönümü kutlamaları münasebetiyle geçmişten günümüze emeği geçen kulüp başkanları başta olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyorum."

