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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arslan: "Hamsi avı çok kısa sürdü, palamut olmasa birçok balıkçımız zor durumda kalırdı”

İHA

Arslan: "Hamsi avı çok kısa sürdü, palamut olmasa birçok balıkçımız zor durumda kalırdı”

15 Nisan1 Eylül tarihleri arası uygulanacak yasak öncesi konuşan Giresun'un Piraziz ilçe Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, geride kalan sezonda balıkçıların yüzünü palamutun güldürdüğünü söyledi.
Henüz av yasağı tam olarak başlamamış olsa da birçok tekne limanlara demir atmaya başladı. Giresun'un Piraziz ilçe Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, 15 Nisan’dan itibaren bütün teknelerin limanlara çekilmiş olacağını söyledi. Arslan "Geride bıraktığımız sezonda palamutla başlayan balık avı, hamsi ile devam etti, ancak palamut balıkçılarımızın yüzünü güldürse de hamsi beklendiği kadar olmadı. Palamut olmasa birçok balıkçımız zor durumda kalırdı. Çünkü hamsi avı çok kısa sürdü. Bir göründü daha sonra karşı kıyıda bulunan Gürcistan Abazya kıyılarına gitti” dedi.

“Hamsi yasakları doğru ama zamansız yapıldı”
"Av sezonunun ilk 3 ayı palamutla iyi geçti daha sonra hamsi sezonu başladı" diyen Arslan "Ancak hamsi sezonu henüz avlanacak kadar büyümemiş kalitesiz hamsi ile başladı. Bu nedenle zaman zaman kısa aralıklarla hamsiyi avlama yasakları getirildi. Bu süre içerisinde de zaten hamsi bizim deniz suyumuzun soğumaması nedeniyle karşı kıyılara göç etti. Ülkemiz de yasak olan hamsi ne yazık ki karşı kıyılara geçen teknelerle küçük büyük demeden avlanmaya devam etti. Hatta karşı kıyılarda hamsi piyasaya sürmek için değil, balık unu fabrikalarına satmak için avlandı. Böyle olunca da ülkemizdeki yasakların bir anlamı oluyor. Yasaklar yapılmalıdır ama zamanı çok önemlidir. Hamsilerin avlanması geç başlamalıdır. Hamsi avı 1 Eylül’de değil de daha geç başlasa hamsinin büyümesine de fırsat verilmiş olur. Yoksa av sezonu içerisinde 1020 günlük yasaklar çözüm değildir” ifadelerini kullandı.

“Hamsinin geleceği tehlikede”
Hamsinin geleceğinin tehlike de olduğunu da ifade eden Arslan, “Normal şartlarda her zaman hamsi Ereğli’de başlar Hopa’ya doğru 56 ay devam ederdi. Oysa ki bu sezon tam tersi sezon biterken ilk defa hamsi batıda İğneada açıklarında görüldü. Bu da acaba hamsi göç yolunu mu değiştirdi sorusunu aklımıza getiriyor. Önümüzdeki yıllarda da böyle olursa hamsinin göç yolunu değiştirdiğinden şüphemiz olmayacaktır. Bununla birlikte hamsi avı her sezon kötüye gitmektedir. Kesinlikle bizim ülkemizde alınan önlemler yeterli değildir. Karşı kıyılarımızda da balık unu fabrikaları için avlanan hamsilere yasak getirilmelidir. Bizim ülkemizde yasak olsa da karşı kıyılara geçerek avlanma devam ettiği sürece hamsinin geleceği tehlikededir” açıklamasında bulundu.

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