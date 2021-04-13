TFF 1. Lig: GZT Giresunspor: 2 - Ankara Keçiörengücü: 1 (Maç sonucu)

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TFF 1. Lig’in 30. haftasında GZT Giresunspor, kendi sahasında Ankara Keçiörengücü’nü konuk etti. Karşılaşma GZT Giresunspor'un 21'lik üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar

14. dakikada Giresunspor atağında topla buluşan Nalepa, ceza yayı üzerinden direkt kaleye şutunu çekti ancak meşin yuvarlak kaleci Metin'de kaldı.

15. dakikada Keçiörengücü atağında ceza sahası içinde oluşan karambolde top Eze'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda konuk ekip karşılaşmada öne geçti. 01

19. dakikada Giresunspor atağında sağ kanatta topu kontrol eden Sergio, ceza sahasına girerek Balde’ye pasını gönderdi. Müsait pozisyondaki bu futbolcu, düzgün bir vuruşla maça eşitlik getirdi. 11

43. dakikada Caner Hüseyin’in pasında topla buluşan Eren direkt kaleyi düşündü. Bu pozisyonda kaleciden dönen topu savunma son anda kornere gönderdi.

79. dakikada kazanılan korner atışında Traore, ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselerek kafayı vuran kaptan Eren Tozlu, fileleri havalandırarak takımına galibiyeti getirdi. 21



Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Onur Özütoprak xx, Kemal Elmas xx, Mehmet Emin Tuğral xx, Bayram Başkan

Giresunspor: Tolgahan xx, Diarra xx (Erol Can dk. 63 xx) Hüsamettin xx, Mehmet xxx, Eren xxx, Nalepa xxx (Traore dk. 76 x) Balde xxx (Sadi dk. 83 ?) Sergen xx, Sergio xx, Hayrullah xx, Caner Hüseyin xx (Uzodimma dk. 76 x)

Yedekler: Onurcan, Arda, Yasin, Kerem, Muhammet Himmet, Fatih

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Ankara Keçiörengücü: Metin xx, Mehmet Tayfun xx, Süleyman xx, Burak xx (Mustafa dk. 87 ?) Abdulkadir xx, Fatih Selimhan xx, Uğur xx (Melik dk. 90+2 ?) Soner xx, Barış Alper xx, Cem xx (Hamidovic dk. 87 ?) Eze xx (Diabang dk. 46 xx)

Yedekler: Muhammet Birkan xx, Muharrem xx, Ogün xx, Issah xx, Haşim Arda xx

Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz

Goller: Emeka Friday Eze (dk. 15) (Ankara Keçiörengücü), İbrahima Balde (dk. 19), Eren Tozlu (dk. 79) (GZT Giresunspor)

Sarı Kartlar: Michal Jan Nalepa, Mehmet Taş (GZT Giresunspor), Mehmet Tayfun Dingil, Süleyman Olgun, Abdurrahim Korkut, Dialiba Diabang (Ankara Keçiörengücü)

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