GZT Giresunspor - Ankara Keçiörengücü: 2-1



Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN, (DHA)STAT: Giresun Çotanak Spor Kompleksi

HAKEMLER: Onur Özütoprak, Kemal Elmas, Mehmet Emin Tuğral

GZT GİRESUNSPOR: Tolgahan, Hayrullah, Sergen, Diarra (Dk. 63 Erol Can), Hüsamettin, Mehmet Taş, Nalepa (Dk. 76 Traore), Sergio, Caner Hüseyin (Dk. 76 Uzodimma), Eren, Balde (Dk. 83 Sadi)

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin, Abdulkadir, Mehmet Tayfun, Fatih, Soner, Süleyman, Cem (Dk. 87 Edin), Burak (Dk. 87 Ilır Mustafa), Barış Alper, Uğur (Dk. 90+2 Melik), Eze (Dk. 46 Dialiba)

GOLLER: Dk. 19 Balde, Dk. 79 Eren (Giresunspor) Dk. 15 Eze ( Ankara Keçiörengücü)

SARI KARTLAR: Nalepa, Mehmet Taş (GZT Giresunspor) Mehmet Tayfun, Süleyman, Abdulkadir, Dialiba (Ankara Keçiörengücü)TFF 1´inci Lig'de 30'uncu haftada Giresun´da oynanan maçta GZT Giresunspor, Ankara Keçiörengücü´nü 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

7´nci dakikada kaleci Metin´in uzun oynadığı top ceza sahası çizgisi üzerinde Diarra´nın ayağından sekti ve Eze´nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

14´üncü dakikada Mehmet Taş´ın ceza yayının üzerinden sert şutu kaleci Metin´de kaldı.

15´inci dakikada orta alandan sağ kanada atılan pasta Diarra hata yaptı, Barış Alper sağ çaprazdan içeri doldurdu. Penaltı noktasında topla buluşan Cem´in vuruşunu Hayrullah çizgi üzerinden çıkardı, dönen topu Eze ağlarla buluşturdu: 0-1.

19´uncu dakikada Eren´in pasını alan Nalepa bekletmeden Sergio´yu kaçırdı. Sergio sağ kanattan kale önüne yerden bir pas çıkardı. Pozisyonu iyi takip eden Balde yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.

25´inci dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışına Eren çok iyi yükseldi. Kaleci Metin´i geçen topu Soner çizgi üzerinden bir kez daha kornere gönderdi.

43´üncü dakikada Sergio´nun ara pasında Metin ile karşı karşıya kalan Eren´in vuruşunu kaleci Metin güçlükle önledi. Sonrasında savunmada Soner´e çarpan top kornere gitti.

47´nci dakikada Giresunspor´da kazanılan serbest vuruşu Nalepa yaklaşık 25 metreden kaleye gönderdi. Metin köşeden çıkardı, seken top Diarra´nın önünde kaldı, kapanan savunma tehlikeyi kornere savuşturdu.

69´uncu dakikada Hüsamettin sol kanattan penaltı noktasına bir pas çıkardı, Eren topun üzerinden atladı, Balde sol ayağıyla uzak köşeyi düşündü ancak kaleci Metin güzel bir refleksle topu çıkardı.

79´uncu dakikada Traore´nin kullandığı köşe atışına çok iyi yükselen Eren Tozlu meşin yuvarlağı kalecinin uzanamayacağı uzak köşeye gönderdi: 2-1.

90+1´inci dakikada Hayrullah sağdan ortaladı, Traore kaleciden önce araya girdi ancak topu auta gönderdi.

Maçta başka pozisyon olmadı ve GZT Giresunspor rakibini 2-1 mağlup etti. DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2021-04-13 21:10:08



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