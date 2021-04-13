GZT Giresunspor-Ankara Keçiörengücü maçının ardından Ümit Şengül: "Olmazsa olmaz bir galibiyetti" Hamdi Yılmaz: "Hedefimiz Play-Off"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GZT Giresunspor-Ankara Keçiörengücü maçının ardından Ümit Şengül: "Olmazsa olmaz bir galibiyetti" Hamdi Yılmaz: "Hedefimiz Play-Off"

İHA

GZT Giresunspor-Ankara Keçiörengücü maçının ardından Ümit Şengül: "Olmazsa olmaz bir galibiyetti" Hamdi Yılmaz: "Hedefimiz Play-Off"

TFF 1. Lig’in 30. haftasında GZT Giresunspor, Ankara Keçiörengücü’nü 21 mağlup ederek liderliğini korudu. Karşılaşmanın ardından teknik adamlar maçı değerlendirdi.
TFF 1. Lig’de liderlik koltuğunda oturan GZT Giresunspor, Çotanak Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Ankara Keçiörengücü’nü İbrahima Balde ve Eren Tozlu’nun golleriyle 21 mağlup ederken Keçiörengücü’nün tek gölünü ise Emeka Friday Eze kaydetti. GZT Giresunspor puanını 63’e çıkarırken Ankara Keçiörengücü ise 49 puanla 7. sırada yer alıyor.
Karşılaşmaya ilişkin değerlendirmede bulunan Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, "Bizim için olmazsa olmaz bir maçlardan biriydi. Önemli bir rakipti. Rakibimizin bu ligde iyi bir takım olduğunu biliyorduk. Ciddiye aldığımız bir takımdı. İlk yarıda basit bir hatadan golü yedik. Ama hemen reaksiyon göstererek gölü bulduk. Muhteşem bir geri dönüşle maçı kazanmayı bildik. Final haftalarını oynuyoruz. Adana Demirspor deplasmanından puan ya da puanlarla dönmeyi düşünüyoruz. Oyuncularımız inanılmaz bir gayretle oynadılar. Adana Demirspor maçında da böyle oynamalarını bekliyoruz. Bu takımı Süper Lig’e çıkarıp Giresun halkının hayalini gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.

Hamdi Yılmaz: "Hedefimiz PlayOff"
Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz ise "Bugün Giresun ile bizim açımızdan önemli bir maç oynadık. Puan kaybına tahammülümüz yoktu. İlk yarıya iyi başladık. Golü bulduk. İkinci yarıda temkinli oynamak zorundaydık. İkinci yarıda 75. dakikadan sonra Giresunspor hücum üstünlüğünü ele aldı. Son anda PlayOff’a kalmak istiyorsak mücadele etmek zorundayız. Bundan sonra Giresunspor’a başarılar diliyorum. Biz de PlayOff’a kalarak Süper Lig’e çıkmayı hedefliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

GZT Giresunspor - Ankara Keçiörengücü: 2-1
YEREL HABERLER GZT Giresunspor - Ankara Keçiörengücü: 2-1
TFF 1. Lig: GZT Giresunspor: 2 - Ankara Keçiörengücü: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: GZT Giresunspor: 2 - Ankara Keçiörengücü: ...
GZT Giresunspor - Ankara Keçiörengücü (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER GZT Giresunspor - Ankara Keçiörengücü (FOTOĞRAFLAR)
TFF 1. Lig: GZT Giresunspor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 1 (İlk yarı sonucu)
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: GZT Giresunspor: 1 - Ankara Keçiörengücü: ...
Görele’ye modern kütüphane için imzalar atıldı
YEREL HABERLER Görele’ye modern kütüphane için imzalar atıldı
Öğrenme aşkı engel tanımıyor Henüz 1,5 yaşındayken annesini kaybettiği kazada engelli kaldı ancak özel eğitimle okuma yazmayı öğrendi Pandemi nedeniyle eğitimini uzaktan sürdürüyor
YEREL HABERLER Öğrenme aşkı engel tanımıyor Henüz 1,5 yaşındayken ...
Bakan Soylu: Afet neticesinde alınan hasarlar bir yanıyla da değişim için büyük fırsattır (2)
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Afet neticesinde alınan hasarlar bir ...
Bakan Soylu Giresun’un Dereli ilçesinde yapımı süren afet konutlarında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Bakan Soylu Giresun’un Dereli ilçesinde yapımı süren ...
Bakan Soylu: Afet neticesinde alınan hasarlar bir yanıyla da değişim için büyük fırsattır
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Afet neticesinde alınan hasarlar bir ...
Bakan Soylu geçtiğimiz yıl Giresun’da yaşanan afetin maliyetini 2.2 milyar TL olarak açıkladı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “332 milyon 415 bin tl ödenek ve nakdi yardım aktardık; 1 milyar 879 milyonluk, afet kapsamında yatırım planlıyoruz. Yani 2.2 milyar tl’lik maddi maliyet” “Bu maliyetle, hem insan maliyetiyle hem maddi maliyetle tekrar karşılaşmamamız lazım”
YEREL HABERLER Bakan Soylu geçtiğimiz yıl Giresun’da yaşanan afetin ...
Özel Öğrenciler polis ekipleriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Özel Öğrenciler polis ekipleriyle bir araya geldi
Giresun'da gece yarısı korkutan yangın
YEREL HABERLER Giresun'da gece yarısı korkutan yangın