Maçtaki sakatlık tedavisi sırasında futbolcular oruçlarını açtılar

Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN, (DHA) TFF 1´inci Lig'de 30'uncu haftada deplasmanda GZT Giresunspor ile karşılaşan Ankara Keçiörengücü´nde bazı futbolcular, sakatlanan oyuncunun tedavisi yapılırken duran maç sırasında ezan okununca saha kenarında oruçlarını açtı.
TFF 1´inci Lig'in 30'uncu haftada GZT Giresunspor ile Ankara Keçiörengücü karşılaştı. Karşılaşmanın 11´inci dakikasında sakatlanan bir futbolcu nedeniyle maç bir süre durdu. Bu sırada Giresun´da iftar vakti olan saat 19:11´de ezan okundu. Ankara Keçiörengücü takımında bazı futbolcular da bu esnada saha kenarında oruçlarını açtı. Futbolcular daha sonra maça devam etti.
Karşılaşma GZT Giresunspor´un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2021-04-13 22:31:26
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