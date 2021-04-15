Tescilli “Giresun Fındık Ezmesi” raflarda yerini alacak Fiskobirlik, Giresun Kalite Fındıklardan sonra coğrafi işaret aldığı “Giresun Fındık Ezmesini” de yakında piyasaya sürecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tescilli “Giresun Fındık Ezmesi” raflarda yerini alacak Fiskobirlik, Giresun Kalite Fındıklardan sonra coğrafi işaret aldığı “Giresun Fındık Ezmesini” de yakında piyasaya sürecek

İHA

Tescilli “Giresun Fındık Ezmesi” raflarda yerini alacak Fiskobirlik, Giresun Kalite Fındıklardan sonra coğrafi işaret aldığı “Giresun Fındık Ezmesini” de yakında piyasaya sürecek

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) tarafından Türk Marka ve Patent Kurumuna mahreç işareti olarak başvurusu yapılan ve tescil edilen, ‘’Giresun Fındık Ezmesi’’ coğrafi işarete ilişkin Giresun, Ordu ve Trabzon’da saha ziyaretleri gerçekleştirildi.
Giresun, Ordu ve Trabzon’daki birçok firmaya yönelik gerçekleştirilen ziyaretlerde, firma temsilcilerine gerek coğrafi işaretin önemi, gerek amblem yönetmeliği ve gerekse 6769 sayılı Sinai Mülkiyet Kanunu’nun 49. Maddesi kapsamında ‘Coğrafi İşaret Tescil Belgesi’ ile alınan Giresun Fındık Ezmesi'nin teknik özellikleri, kullanımı ve denetim biçimine istinaden bilgilendirmeler yapıldı.
Geçtiğimiz yıllarda Giresun Kalite Fındıklara Coğrafi İşaret alan FİSKOBİRLİK’in ‘Giresun Fındık Ezmesi’ne de coğrafi işaret aldığına vurgu yapan FİSKOBİRLİK Genel Müdürü ve Giresun Kalite Fındıklar Coğrafi İşaret Yürütme Kurulu Başkanı Turgay Çakmak ‘’ Yakın zamanda Giresun Kalite Tombul, Sivri ve Kalın Kara fındıklarımız için coğrafi işaret tescil işlemlerini gerçekleştirmiştik. Sonrasında Giresun kalite fındıklardan üretimi gerçekleştirilecek olan ’Giresun Fındık Ezmesi’ için de Coğrafi işaret tescilini paydaşlarımız ile birlikte almış olmanın sevincini yaşıyoruz. Bu çalışmalarımız Giresun ve Giresun kalite fındıkların marka ve kalite değerlerinin korunması adına oldukça önemli. Bizde Fiskobirlik olarak, paydaşlarımızla çalışmalarımızı bu yönde sürdürmeye devam ediyoruz’’ açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Giresun çiçeklerle renklendi
YEREL HABERLER Giresun çiçeklerle renklendi
GZT Giresunspor Teknik Direktörü Keleş: Hedefimize çok yaklaştık
YEREL HABERLER GZT Giresunspor Teknik Direktörü Keleş: Hedefimize ...
Hakan Keleş: "Bu şehrin 44 yıllık hasretine son vermek istiyoruz" GZT Giresunspor Teknik Direktörü Keleş: "Hak ettiğimiz bir şampiyonluk var"
YEREL HABERLER Hakan Keleş: "Bu şehrin 44 yıllık hasretine son ...
Balıkçılara av yasağı uyarısı
YEREL HABERLER Balıkçılara av yasağı uyarısı
Kafatası kaybolmuştu, şimdi yeni kafatası için yardım kampanyası başlatıldı Beyin ameliyat olduğu hastanede kafatası kaybolan Havva Dizdar’a yeni kafatası takılabilecek ameliyat parasının karşılanması için Anadolu Engellilere Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kampanya başlattı
YEREL HABERLER Kafatası kaybolmuştu, şimdi yeni kafatası için yardım ...
Futbolculardan sahada iftar
YEREL HABERLER Futbolculardan sahada iftar
Maçtaki sakatlık tedavisi sırasında futbolcular oruçlarını açtılar (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Maçtaki sakatlık tedavisi sırasında futbolcular ...
Maçtaki sakatlık tedavisi sırasında futbolcular oruçlarını açtılar
YEREL HABERLER Maçtaki sakatlık tedavisi sırasında futbolcular ...
GZT Giresunspor-Ankara Keçiörengücü maçının ardından Ümit Şengül: "Olmazsa olmaz bir galibiyetti" Hamdi Yılmaz: "Hedefimiz Play-Off"
YEREL HABERLER GZT Giresunspor-Ankara Keçiörengücü maçının ...
GZT Giresunspor - Ankara Keçiörengücü: 2-1
YEREL HABERLER GZT Giresunspor - Ankara Keçiörengücü: 2-1
TFF 1. Lig: GZT Giresunspor: 2 - Ankara Keçiörengücü: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: GZT Giresunspor: 2 - Ankara Keçiörengücü: ...
GZT Giresunspor - Ankara Keçiörengücü (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER GZT Giresunspor - Ankara Keçiörengücü (FOTOĞRAFLAR)
TFF 1. Lig: GZT Giresunspor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 1 (İlk yarı sonucu)
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: GZT Giresunspor: 1 - Ankara Keçiörengücü: ...
Görele’ye modern kütüphane için imzalar atıldı
YEREL HABERLER Görele’ye modern kütüphane için imzalar atıldı
Öğrenme aşkı engel tanımıyor Henüz 1,5 yaşındayken annesini kaybettiği kazada engelli kaldı ancak özel eğitimle okuma yazmayı öğrendi Pandemi nedeniyle eğitimini uzaktan sürdürüyor
YEREL HABERLER Öğrenme aşkı engel tanımıyor Henüz 1,5 yaşındayken ...