Şehidin ismi parkta yaşayacak

İstanbul'da AVM ve dükkanların kapanma saati belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Giresun’un Görele ilçesi Çavuşlu Beldesi'nde Beyli Mahalle Muhtarı Sami Durmuş yaptırdığı çocuk parkına "Şehit Uzm.Çvş Bekir Kelleci" adını verdi.

Muhtar Durmuş 2 Nisan 2016 Yılında Mardin'de şehit düşen Eynesil'li Uzm. Çvş. Şehit Bekir Kelleci'nin ismini yaptırdığı parkın adına verdi.

Muhtar Durmuş, Şehit Uzm. Çvş. Bekir Kelleci'nin Çavuşlu Beldesi Beyli Mahallesi evladı olduğunu söyleyerek, "Şehidimin ismi çok yakıştı" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.