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Hakan Keleş: "3 maç, 3 final" GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: "Ligde bizim için kolay maç yok, her maç final maçı"

İHA

Hakan Keleş: "3 maç, 3 final" GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: "Ligde bizim için kolay maç yok, her maç final maçı"

TFF 1. Lig’in 31. haftasını 63 puanla lider olarak tamamlayan GZT Giresunspor'da Teknik Direktör Hakan Keleş, kalan maçları değerlendirdi. Ligde kolay maç olmadığını ifade eden Keleş, "Her maç çok zorlu geçecek. Önümüzdeki 3 maçtan hedeflediğimiz puanları toplayarak sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldırarak bu şehrin 44 yıllık hasretini dindireceğiz" diye konuştu.
TFF 1. Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor'a deplasmanda 30 kaybeden GZT Giresunspor maçının ardından Teknik Direktör Hakan Keleş, futbolcularla toplantı yaptı. Her takımın olduğu gibi kendilerinin de hedefleri olduğunu oyuncularına hatırlatarak sözlerine başlayan Keleş, "Bu hedefe ulaşmak için önümüzdeki Altınordu maçına odaklanmamız gerekiyor" dedi. Ligde kalan haftaların önemine değinen Hakan Keleş, kalan 3 maçın Giresunspor'u Süper Lig'e yükseltecek olan önemli ve zorlu maçlar olduğunu ifade etti.

"44 yıllık hasreti dindireceğiz"
Ligde 32. haftaya girildiğini belirten GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Deplasmanda karşılaştığımız Adana Demirspor maçından istediğimiz sonucu elde edemedik. Sahada oyuna etki eden pek çok faktör vardı. Hakem hataları ve usulsüz seyirci alımına ilişkin olmaması gereken pek çok durumla karşı karşıya kaldık. Sezon başından bu yana seyircisiz olarak oynadığımız ve taraftarlarımızdan mahrum kaldığımız bu dönemde, 56 bin kişilik taraftar kitlesinin maça girmesine müsaade edilmesi haksız bir rekabet ortamı oluşturuyor. Bu duruma göz yumulması kabul edilebilir bir durum değildir. Karşılaşma sırasında oyuncularım sahada ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Mutlak galibiyet düşüncesi ile sahaya çıktık ancak istediğimiz sonucu elde edemedik. Önümüzde Altınordu ile oynayacağımız önemli bir karşılaşma var. Bizim için kalan her maç şampiyonluk maçı değerinde. Ligde zor ve önemli haftalara girdik. İnanıyorum ki 3 hafta sonra bu şehre şampiyonluk kupasını getirerek şehrin 44 yıllık hasretini dindireceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

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