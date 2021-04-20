Giresun’da artan Covid-19 vakaları vatandaşları tedirgin ediyor Doğu Karadeniz illeri içinde son bir haftada en fazla vaka artışı Giresun'da yaşandı

İller bazında açıklanan haftalık vaka sayılarına göre Doğu Karadeniz’de en fazla vaka 100 binde 624,22 ile Giresun’da görüldü.

Sağlık Bakanlığı’nın haftalık olarak açıkladığı iller bazında 100 bin nüfusa düşen vaka sayılarına göre Giresun’da salgında artış yaşanmaya devam ediyor. Son olarak açıklanan 1016 Nisan tarihli haritaya göre Giresun’da vaka oranı 624,22 olurken, vaka oranı bir önceki haftaya göre yüzde 5,61 arttı. Giresun, ülke genelinde fazla vaka tespit edilen 8. il oldu. Doğu Karadeniz’de ise 1. sıraya yerleşti.

Son rakamların ardından Giresun’da cadde ve sokaklardaki denetimler artarken, vatandaşlar vaka artışları nedeniyle endişelerini dile getirdiler.

Giresunlu Aydın Topal, elinden geldiği kadar kalabalık ortamlara girmemeye çalıştığını belirterek "Toplu taşımayı kullanmamaya gayret ediyoruz. Maske, mesafe ve temizliğe dikkat ediyoruz. Yapacağımız bunlar. Ben 4 ay önce İstanbul’dan geldim. İstanbul’da kesinlikle kurallara uyulmuyordu. Burada daha çok uyuluyor ama ben Karadeniz’deki bu vaka artışına anlam veremedim. Marketlerde eldivenle alışveriş yapıyorduk ama İstanbul’da kesinlikle böyle bir şey yok. Metroyu kullandığımızda insanlar kesinlikle maske kullanmıyordu. Ama Karadeniz’de çok uyulduğu halde iller neden bu kadar kırmızı anlam veremiyorum” dedi.



"Duyarsızız"

Sağlık çalışanı Yusuf Küçük ise Karadeniz’de vatandaşların biraz duyarsız davrandığını ifade etti. Küçük, “Bir sağlık çalışanı olarak kendi tedbirimi alıyorum. Kronik bir rahatsızlığım var tedavi görüyorum. Pek sokağa çıkmama taraftarıyım. İşim olduğu için dışarı çıktım. Özellikle Karadeniz’de ve Giresun’daki insanlar olarak biraz duyarsızlığımız var. Yetkililerimizin de hataları var mı yok mu konuşmaya kalkarsak evet var. Giresun halkı olarak devletimizin sunmuş pandemiyle ilgili sunmuş olduğu en önemli 3 maddeyi yerine getirirsek hem devletimize yardımcı oluruz hem de insani görevimizi yerine getirmiş oluruz” diye konuştu.

Esma Karaahmet ise maskesiz gezen birçok kişinin olduğunu belirterek “Çok dışarı çıkmamaya çalışıyorum ben. İşim olmadıkça çıkmıyorum. Çocuklarımın ikisi pozitif oldu, ben negatif çıktım. İnşallah herkes kurallara uyar iyi olur. Denetimler konusunda biraz önce Gazi Caddesinden yukarı çıkarken denetim yoktu. Ama şimdi HES kodu soruyorlar. Ben Çıtlakkale’de oturuyorum. Maskesiz gezen çok bayan var. Her gördüğümde maskesi yok. Biz takıyoruz, onlar takmıyorlar. Şimdi birine bir şey desen kavga çıkaracaklar” ifadelerini kullandı.

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