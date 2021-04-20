Giresun’da 70 gram bonzai ele geçirildi

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Giresun’da uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 2 kişi gözaltına alınırken yapılan aramada 70 gram bonzai ele geçirildi.



Giresun’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında Görele ilçesinin Haydarlı köyü Sanayi Bölgesi'nde yapılan çalışmalar sonucunda G.Ç. isimli şahsın işyerinde yapılan aramada 70 gram bonzai ele geçirildi. Görele Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatılırken olayla ilgili şüpheli G.Ç. ve iş yerinde bulunan M.D.M. isimli şahıs gözaltına alındı.

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