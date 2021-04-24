Kısıtlamaya uyan Giresun'da vaka sayılarının düşmesi bekleniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kısıtlamaya uyan Giresun'da vaka sayılarının düşmesi bekleniyor

İHA

Kısıtlamaya uyan Giresun'da vaka sayılarının düşmesi bekleniyor

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde çok yüksek risk grubunda birinci sırada yer alan Giresun’da sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.
Korona virüs ile mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların yasağa uyduğu, sahil, meydan, cadde ve sokakların boş kaldığı görüldü.
Meydanlar başta olmak üzere Giresun'un birçok noktasında önlem alan polis ekipleri, uygulama noktaları oluşturarak yasak kapsamı dışında kalan vatandaşlardan izin belgesi istedi.
Öte yandan haftalardır yüksek vaka sayısı ile gündemde olan Giresun’da vakaların bu hafta itibarı ile düşüşe başladığı belirtiliyor. Günlük vaka sayısındaki düşüşün sürmesi halinde geçen hafta 100 binde 624 olan vaka sayının bu hafta 500 civarına düşmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Giresun’da kağıt toplama aracı alev alev yandı
YEREL HABERLER Giresun’da kağıt toplama aracı alev alev yandı
Doğu Karadeniz'de en fazla vakanın olduğu il olan Giresun'da cuma namazı böyle kılındı
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz'de en fazla vakanın olduğu il olan ...
23 Nisan doğumlu çocuklara yaş günü sürprizi
YEREL HABERLER 23 Nisan doğumlu çocuklara yaş günü sürprizi
Giresun’da korkutan yangın
YEREL HABERLER Giresun’da korkutan yangın
Giresun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı
YEREL HABERLER Giresun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı