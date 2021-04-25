Giresun’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

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Giresun’un Bulancak ilçesine bağlı Bektaş Yaylası'nda kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bektaş Yaylası Taşağıl mevkisinde offroad yaptığı belirtilen bir araç kar kümesine çarpması sonucu kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü Mustafa Yazar hayatını kaybetti, 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili ilgili soruşturma başlatıldı.

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