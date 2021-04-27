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Giresun’da 9 bin 170 buzağı yetiştiricisine 14 milyon liralık destek

İHA

Giresun’da 9 bin 170 buzağı yetiştiricisine 14 milyon liralık destek

Giresun’da 9 bin 170 buzağı yetiştiricisine 14 milyon 578 bin 827 lira destekleme yapılacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımsal destek ödemeleri kapsamında hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara ödenen hayvancılık destekleri hesaplara yatıyor.
Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ”2020 Yılı Buzağı Desteklemesi 1. Dönem Ödemesi, Bakanlığımız tarafından destekleme hesabına yüklenmiş olup, ödemeler banka tarafından yetiştiricilerin T.C. kimlik ve vergi numarasının son hanesine göre hesaplarına aktarılacaktır. Bu kapsamda Giresun genelinde 9 bin 170 yetiştiricimize, 30 bin 103 baş buzağı için 14 milyon 578 bin 827 lira destekleme ödemesi yapılacaktır” denildi.

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