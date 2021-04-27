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En çok vaka görülen 5'inci il Giresun'da denetimler artırıldı

DHA

En çok vaka görülen 5'inci il Giresun'da denetimler artırıldı


Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) SAĞLIK Bakanlığı'nca açıklanan illere göre haftalık 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka oranlarına göre Türkiye'de en çok vaka görülen iller sıralamasında 5'inci sırada yer alan Giresun'da denetimler sıklaştırıldı.  
Giresun'da geçen haftaya göre vakalar yüzde 13,14 arttı. Kentte 624,22 olan vaka oranı 706,23´e yükseldi. Karadeniz Bölgesi'nde en çok vaka görülen il olan Giresun'da denetimler artırıldı. Ekipler insan yoğunluğu olan caddelerde Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması gerçekleştirdi.
Mehmet Aygün, artışın endişe verici olduğunu belirterek "Tam kapanma kararında ise çok geç kalınmış bir karar ama mutlaka gerekliydi. Bu da yetmiyor tabii, insanların ekonomik durumu da önemli. Bununla ilgili devletin bir önlem alması gerekir" dedi.
Sadık Mert de, "Dikkatsizlik, şartlara uyulmama, komşu ilişkileri artışın sebepleri. Ben arazime gidip çalışamıyorum. Çünkü 4 saat müsaadem var, kararlara saygı duymalıyız. Ne kadar aşı olsak da tedbiri elden bırakmayacağız ve dikkat edeceğiz. Kapanma iyi olur, ama ondan sonra açıldık mı umarım tekrar bugünlere gelmeyiz. Bunun yaşlısı genci yok. Tedbirlere uymalıyız" diye konuştu.
Şevval Yaren Yılmaz ise "İnsanlarımız duyarsız, gerekli tedbirleri almıyorlar. Bence tam kapanmada geç kalındı ama çözüm olacak gibi" dedi.DHA-Genel Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2021-04-27 13:22:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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