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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun’da kayıp zihinsel engelli yaşlı kadın aranıyor

İHA

Giresun’da kayıp zihinsel engelli yaşlı kadın aranıyor

Giresun’un Görele ilçesinde dün sabah saatlerinde evinden ayrılan zihinsel engelli 58 yaşındaki Zahide Atmacaoğlu geri dönmeyince arama çalışmaları başlatıldı.

İlçenin Kaynar köyündeki evinden ayrıldıktan sonra Zahide Atmacaoğlu’nun akşam olmasına rağmen eve dönmediğini fark eden yakınları, endişelenerek jandarmaya kayıp ihbarında bulunuldu. Jandarma, AKUT ve AFAD tarafından köyde arama çalışmaları başlatıldı. Ekipler, ilk olarak yaşlı kadının ayrıldığı ev etrafındaki fındık bahçelerinde ve dere yataklarında arama çalışması başlattı. Yakınları Zahide Atmacaoğlu’nun başına bir şey gelmesinden endişe ettiklerini ifade etti. Kardeşi Nasip Dalman, “Ablam zihinsel engelliydi. Köyde gezerdi herkes tanır ve severdi, ancak dün evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Başına bir şey gelmesinden endişe ediyoruz.” dedi

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