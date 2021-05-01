TFF 1. Lig: GZT Giresunspor: 3 - Akhisarspor: 0 (Maç sonucu)

TFF 1. Lig’in 33. haftasında GZT Giresunspor, Akhisarspor’u konuk etti. Ev sahibi ekip, sahadan 30'lık galibiyetle ayrılarak zirve yarışında kayıp yaşamadı.
Maçtan dakikalar
14. dakikada Giresunspor’da Uzodimma’nın ceza sahasına gönderdiği pası Eren, Traore’ye aktardı. Kaleciye karşı karşıya kalan bu futbolcunun yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 10
36. dakikada Akhisarspor kalesi önünde oluşan karambolde top son olarak Balde'nin önünde kaldı. Bu futbolcu bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi. 20
62. dakikada Giresunspor hızlı çıktı. Balde ile duvar pası yapan Hüsamettin, topla buluşur buluşmaz şutunu çekti ancak meşin yuvarlak direkten döndü.
68. dakikada Giresunspor’da Nalepa kaptığı topla hızlı şekilde rakip ceza sahasına girdi. Kaleci Halil'e karşı karşıya pozisyonda düzgün bir vuruş yapan bu futbolcu maçın sonucunu ilan etti. 30
Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Özgür Yankaya xx, Orkun Aktaş xx, Mehmet Emin Tuğral xx, Can Cengiz
Giresunspor: Onurcan xx, Hüsamettin xx, Mehmet xx, Traore xxx (Caner Hüseyin xx dk. 55), Eren xx (Kerem xx dk. 70), Nalepa xxx (Milinkovic x dk. 79), Balde xxx, Erol Can xx (Sadi xx dk. 70), Sergen xx, Hayrullah xx, Uzodimma xx
Yedekler: Tolgahan, Diarra, Arda, Yasin, Alperen, Muhammet Himmet
Teknik Sorumlu: Ümit Şengül
Akhisarspor: Halil x, Orhan xx, Lawal x (Onurcan x dk. 46 (Toure x dk. 56), Berat Onur x (Furkan x dk. 46), Gökmen x, Dzon x, Yusuf Cihat x (Hasan Ali x dk. 46), Göksu x, Doğukan x (Ayuk Taku x dk. 70), Mert x, Peter x
Yedekler: Lukac, Semih, Yavuz Serkan, Halil İbrahim, İlke
Teknik Sorumlu: Mustafa Ati Göksu
Goller: Abdou Razack Traore (dk. 14.), İbrahima Balde (dk. 36), Michal Jan Nalepa (dk. 68) (Giresunspor)
Sarı Kartlar: Göksu Mutlu (Akhisarspor), Abdou Razack Traore (Giresunspor)
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