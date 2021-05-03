Kumarhaneye çevrilen inşaattaki baskın kamerada

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Hakan KABAHASANOĞLU/EYNESİL (Giresun), (DHA)GİRESUN´un Eynesil ilçesinde jandarma ekiplerinin operasyonunda kumarhaneye çevrilip, tombala oynandığı tespit edilen karkas ev inşaatında yakalanan 12 kişiye, toplam 22 bin 836 TL ceza uygulandı.

İlçenin, Ören beldesi, Tamyanı Mahallesi´nde karkas haldeki inşaatta kumar oynandığı bilgisi üzerine hareke geçen jandarma ekipleri, adrese baskın düzenledi. Baskında kumar oynayan 12 kişi suçüstü yakalandı. Bu kişilere, kumar oynamak ve salgın tedbirleri çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlalden toplam 22 bin 836 TL ceza verildi. Jandarma ekiplerinin baskın anı da kamera görüntülerine yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2021-05-03 18:42:36



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