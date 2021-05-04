Çakırmelikoğlu: “Yasak, yerel işletmelerin kazanması açısından faydalı olacaktır”

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, tam kapanma sürecinde kapalı olan sektörlerin ürünlerinin market ve bakkallarda satışının yasaklandığı kararnameyi olumlu olarak karşıladı.

Kendilerinin de talep ve beklentileri yönünde bir kararname olduğunu ifade eden Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, “Kurum ve bakanlık ile yapılan görüşmeler sonuç verdi.

Tam kapanma döneminde hizmet veremeyen sektörler içinde yer alan işletme ürünlerinin satışının yasaklanmasına yönelik yoğun şikayet çerçevesinde Giresun Valiliği ve ilgili Bakanlıklar ile iletişime geçildi ve müspet sonuca ulaşıldı. Bu kapsamda zorunlu temel ihtiyaçların karşılanmasıyla sınırlı olacak şekilde bakkal, market, fırın, manav, kuruyemişçi ve tatlıcıların tam kapanma döneminde 10:00 ile 17:00 saatleri arasında faaliyet göstermelerine müsaade edilmektedir. Fakat bu işletmelerde alkollü ürünlerin yanı sıra elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye vb. ürün satışına izin verilmemesi İçişleri Bakanlığı genelgesi ile talimatlandırılmıştır. Bu doğrultuda yetkililerin ve işletmelerin tedbir almasının yerel işletmelerimizin kazanımları açısından faydalı olacağına inanmaktayız. Sürecin takipçisiyiz” dedi.

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