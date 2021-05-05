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Hakan Keleş: “Süper Lig’e son 90 dakika” GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: “İnanıyorum, başaracağız!”

İHA

Hakan Keleş: “Süper Lig’e son 90 dakika” GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: “İnanıyorum, başaracağız!”

TFF 1. Lig’de başarılı bir grafik yakalayan GZT Giresunspor son haftada oynayacağı Tuzlaspor karşılaşmasından 3 puan alması halinde 44 yıl aradan sonra tekrar Süper Lig’de mücadele etme şansını yakalayacak.
GZT Giresunspor’un Teknik Direktörü Hakan Keleş, Tuzlaspor karşılaşması öncesinde yaptığı değerlendirmede Süper Lig’e çıkmak için son 90 dakikayı oynayacaklarına vurgu yaptı. Keleş, “Sezon başından bugüne tek arzumuz Giresunspor’un 44 yıldır bekleyen Süper Lig hasretini dindirmekti. Bugün 44 yıllık bu hasretin dinmesine çok yaklaştık. Önümüzde son 90 dakikamız kaldı. Hedefe ulaşmak için çok çalışıyor iyi hazırlanıyoruz. Hedeflediğimiz sonuçlar için yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Konsantrasyonumuz yerinde oyuncularıma sonuna kadar güveniyorum. Onlara olan inancım her zaman olduğu gibi bugün de tam. İnanıyorum, başaracağız. Takım olarak iyi motive olduk. Önümüzde oynayacağımız Tuzlaspor karşılaşmasından galip ayrılarak Süper Lig’e çıkmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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