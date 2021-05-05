Giresun’da trafik kazası: 1 ölü

Giresun’un Bulancak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Bulancak ilçesinde saat 14.30 sıralarında Kovanlık beldesi istikametinde seyir halinde ilerleyen Faruk Aydın yönetimindeki minibüs, kontrolden çıkarak Kovanlık deresine devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Faruk Aydın olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.