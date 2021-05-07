Giresun’da pandemi çalışmaları değerlendirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun’da pandemi çalışmaları değerlendirildi

İHA

Giresun’da pandemi çalışmaları değerlendirildi

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde en fazla vaka görülen il olan Giresun’da 1. ve 2. doz toplam uygulanan aşı sayısının 207 bin 344 olduğu bildirildi.
İl Pandemi Kurulu Vali Enver Ünlü başkanlığında toplanarak yapılan çalışmalar değerlendirildi. Giresun Valiliği Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda Covid19 pandemisi ile mücadele kapsamında kısmi ve tam kapanma döneminde görülen vaka sayısı, hastane, poliklinik, servis ve yoğun bakım doluluk oranındaki düşmenin sürdürülebilmesi için denetim ve kurallara uyumun takibi gibi konular yer aldı.

Filyasyon ekibi tarafından 86 bin 889 kişi izlendi
Toplantıda filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmalarla ilgili verilen bilgide, “Giresun’da temaslıları taramak ve filyasyon yapmak üzere 69‘u doktor olmak üzere toplam 210 ekip bulunmaktadır. Filyasyon ekiplerince izolasyonda olması gerektiği halde adresinde bulunmayan veya karantina kararına uymadığı tespit edilen kişiler izolasyon süresi bitene kadar Seyyid Vakkas KYK Yurdu’na yerleştirildi. Bu zamana kadar izolasyonu ihlal eden 45’i vaka 129’u temaslı olmak üzere 174 kişi yurda alınırken, sığınma talebi olan 155 kişi de izolasyon sürecini geçirmek üzere yurda kabul edildi. Halen yurtta ihlal nedeniyle iki, sığınma talebiyle bir olmak üzere toplam üç kişi bulunuyor. Bugüne kadar toplam 548 bin 100 TL idari para cezası uygulandı. Bugüne kadar temaslı, il dışı, yurtdışı, taburcu, olası vaka, pozitif vaka kapsamında 86 bin 889 kişi filyasyon ekipleri ve aile hekimleri tarafından izlendi. Temaslı filyasyon oranı ise yüzde 99,9’dur” denildi.

Giresun'daki hastanelerde yatak doluluk oranı yüzde 42,4
Giresun’da pandemi yatak sayısının yüzde 42 oranında doluluk yaşandığı da kaydedilen toplantıda, “Giresun’da toplam yatak sayısının yüzde 42,4’ü, toplam pandemi yatak sayısının yüzde 43,2’si, toplam yoğun bakım yatak sayısının yüzde 59,4’ü, toplam pandemi yoğun bakım yatak sayısının yüzde 52,8’i, toplam ventilatör sayısının yüzde 36,1’i ve toplam pandemi ventilatör sayısının yüzde 26’sı dolu bulunmaktadır” bilgisi verildi.
Öte yandan Giresun’da 1. ve 2. doz toplam uygulanan aşı sayısının 207 bin 344 olduğu, hedef nüfus sayısının ise 171 bin 699 kişi olduğu kaydedildi. En az 1 doz aşılanan hedef nüfus oranının yüzde 72,7, ikinci doz aşısı tamamlanan kişi oranının ise yüzde 54,7 olarak gerçekleştiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

FİSKOBİRLİK, pandemiye rağmen ihracatta hız kesmedi FİSKOBİRLİK Genel Müdür Vekili Turgay Çakmak: "2021 yılında hedeflediğimiz 5 milyon dolarlık ihracat rakamının 2 milyon dolarına ilk 5 ayda ulaştık" “Her yıl 2-3 milyar dolar arasında gelir elde ettiğimiz fındık ihracatının yüzde 60’ı natürel ancak mamul haline dönüştürmüş olsak ihracat gelirimiz 3-4 katına yükselebilir” “FİSKOBİRLİK olarak 25 ülkeye gerçekleştirdiğimiz ihracatın yüzde 90’ına yakınını nihai ürünlerimiz oluşturuyor”
YEREL HABERLER FİSKOBİRLİK, pandemiye rağmen ihracatta hız ...
Karan: “Alan bazlı gelir desteği üreticilere can suyu olacak”
YEREL HABERLER Karan: “Alan bazlı gelir desteği üreticilere can suyu ...
Polis engelli gencin hayalini gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Polis engelli gencin hayalini gerçekleştirdi
Giresun’da trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Giresun’da trafik kazası: 1 ölü
Hakan Keleş: “Süper Lig’e son 90 dakika” GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: “İnanıyorum, başaracağız!”
YEREL HABERLER Hakan Keleş: “Süper Lig’e son 90 dakika” GZT ...
Hakan Keleş: Giresunspor'un 44 yıllık hasretinin dinmesine 90 dakika kaldı
YEREL HABERLER Hakan Keleş: Giresunspor'un 44 yıllık hasretinin ...
Giresun’da yol kenarında bulunan yavru ayı yetkililere teslim edildi
YEREL HABERLER Giresun’da yol kenarında bulunan yavru ayı ...