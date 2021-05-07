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FİSKOBİRLİK, pandemiye rağmen ihracatta hız kesmedi FİSKOBİRLİK Genel Müdür Vekili Turgay Çakmak: "2021 yılında hedeflediğimiz 5 milyon dolarlık ihracat rakamının 2 milyon dolarına ilk 5 ayda ulaştık" “Her yıl 2-3 milyar dolar arasında gelir elde ettiğimiz fındık ihracatının yüzde 60’ı natürel ancak mamul haline dönüştürmüş olsak ihracat gelirimiz 3-4 katına yükselebilir” “FİSKOBİRLİK olarak 25 ülkeye gerçekleştirdiğimiz ihracatın yüzde 90’ına yakınını nihai ürünlerimiz oluşturuyor”

İHA

FİSKOBİRLİK, pandemiye rağmen ihracatta hız kesmedi FİSKOBİRLİK Genel Müdür Vekili Turgay Çakmak: "2021 yılında hedeflediğimiz 5 milyon dolarlık ihracat rakamının 2 milyon dolarına ilk 5 ayda ulaştık" “Her yıl 2-3 milyar dolar arasında gelir elde ettiğimiz fındık ihracatının yüzde 60’ı natürel ancak mamul haline dönüştürmüş olsak ihracat gelirimiz 3-4 katına yükselebilir” “FİSKOBİRLİK olarak 25 ülkeye gerçekleştirdiğimiz ihracatın yüzde 90’ına yakınını nihai ürünlerimiz oluşturuyor”

Son yıllarda katma değerli fındık mamullerine yönelen FİSKOBİRLİK’in pandemi sürecinde dahi Ortadoğu, Avrupa ülkeleri ve ABD olmak üzere 25 ülkeye 100 çeşit ürünle ihracatta hız kesmediği belirtildi.
Konuyla ilgili bilgiler veren FİSKOBİRLİK Genel Müdürü Vekili Turgay Çakmak, 2021 yılında hedefledikleri 5 milyon dolarlık ihracat rakamının 2 milyon dolarına ilk 5 ayında ulaştıklarını belirtti. Genel Müdürü Vekili Turgay Çakmak, “FİSKOBİRLİK olarak 25 ülkeye ihracat yapıyoruz. Başta Amerika, İtalya, Fransa, İngiltere, Avustralya, Cezayir, Libya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler var. Genelde dünyanın her kıtasına ürün ihraç ediyoruz. FİSKOBİRLİK olarak 3 yıl önce ihracata başladık. Birinci ve ikinci yıllarda 2 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. 2021 yılı ihracat hedefimiz 5 milyon dolar civarında hedef koyduk. Bu hedefimizin 2021 yılının ilk 5 ayında 2 milyon dolarını geçtik. Sezon devam ediyor” dedi.

“Türk fındığının geleceği nihai ürünlerde”
Türk fındığının önünün markalaşmayla açılacağını belirten Çakmak, “Türkiye’nin fındık ihracatına baktığımız zaman daha çok mamul ve nihai ürünlere yönelmemiz lazım. Barkod bazında 100’e yakın ürünümüz var. İhracatımızın yüzde 90’ına yakınını nihai ürünlerimiz oluşturuyor. Bizim için markalaşma önemli. Çünkü Türk fındığının önünün nihai ürün ve markalaşma ile açılacağını tahmin ediyoruz. Onun için Nuga isminde bir ürünü 2006 yılında piyasaya çıkardık bunu ise şekersiz ezme mamulümüz takip etti. Pandemi süreci üretim yapan fındık endüstrisi tarafından diğer sektörlere nazaran daha verimli geçti. Özellikle fındık mamulüne artan talep üretim yapan firmalar tarafından olumlu karşılandı. Süreci değerlendirdiğimizde en çok talep gören ürünümüz krema grubu olarak bilinen sütlü ve kakaolu fındık kreması oldu. Bununla beraber fındık ezmesi satışlarında da geçmiş yıllara oranla bir artış yaşandığını da belirtmek gerekir. Naturel olarak kavrulmuş fındığı bu yıl ihraç etmeye başladık. Ama hedefimiz tamamen nihai ürün. Çünkü fındığa daha fazla katma değer sağlamak istiyoruz. Bununla birlikte Türk fındığı tarım ürünleri arasında en çok gelir elde ettiği ihracat ürünü. Her yıl 2,3 milyar dolar arasında bir gelir elde ediyoruz, ancak ihracatın yüzde 60’a yakını natürel olarak satılıyor. Oysa bu fındık işlenip mamul haline getirilerek satılsa üç, dört katı ihracat gelirimiz artmış olacaktır” bilgisini verdi.

“2020’deki 343 bin ton ihracat, 2021’de 210 bin ton olarak gerçekleşti”
Pandemi sürecinin fındık piyasasını nasıl etkilediğini de değerlendiren FİSKOBİRLİK Genel Müdür Vekili Çakmak, “Dünya 1,5 yıldan beri pandemiyle mücadele ediyor. Bu mücadele sürecinde birçok sektör gerek tedarik gerek stok bakımından etkilendi. Fındık ihracatımızın ortalaması geçen yıl 343 bin tondu. Son 20 yıl içerisinde fındık ihracatı sadece 2012 ve 2019 sezonlarında 300 bin tonun üzerine çıkmış. Geçen sezon ihracatın 343 bin ton olarak gerçekleşmesinin sebebi ihracatçı firmalar pandemiden dolayı belirsizlik nedeniyle hammadde konusunda tedarik sıkıntısı yaşamamak için ihracatta stoklu çalışmaya geçtiler. Bu sene haricine baktığımız zaman diğer yılların ortalamasında bir ihracat gerçekleşiyor. 30 Nisan itibariyle 210 bin ton fındık ihracatı gerçekleşti. Bunun nedeni 2020 yılındaki stoklu çalışmayla beraber, İtalya’da, Amerika’da, Şili’de fındık üretiminin yüksek olması da etkili oldu” diye konuştu.

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